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Золото не растет в цене — рынок до сих пор не оценил внешние риски
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Золото не растет в цене — рынок до сих пор не оценил внешние риски 

Прайм 9 часов назад
Золото остается как будто в стороне от общих колебаний, хотя сырьевые площадки штормит не первую неделю. Это выглядит необычно.
Поразительно, но цены на золото пока не растут, хотя угрозы жесткой торговой войны между США и Китаем становятся все более явными. Золото обычно используется инвесторами как инструмент хеджирования рисков и актив «тихой гавани», но даже на фоне случившегося вчера с сырьевым и финансовым рынками поток покупателей в золоте не увеличился.
Но можно объяснить, с одной стороны, эмоциональностью локальных инвесторов на бирже: это не стратегические инвесторы, а сиюминутные трейдеры, которые не ставят задачей работать в среднесрочной и долгосрочной перспективах, а зарабатывают на резких колебаниях рынка. По сути, это толпа, которая бежит в одну сторону и тянет за собой всех тех, кто сомневается. С другой — низкий спрос на золото как инструмент ухода от риска может означать, что инвестиционный мир по-настоящему не понимает, во что может вылиться противостояние торговых интересов Вашингтона и Пекина.
Учитывая, что США уже ввели с 6 июля повышение импортных пошлин на $34 млрд (это первый этап двухступенчатой программы по защите внутреннего рынка) и объявили о новой инициативе по введению пошлин уже на $200 млрд, становится понятно, что это не просто осложнение отношений. Это настоящая торговая война, нравится это кому-то или нет. На текущий момент Китай отвечает на торговую агрессию Штатов только вербальными атаками, но если будут введены ответные реальные пошлины, они могут перекрыть по спектру влияния те, что запустили США.
Сегодня утром тройская унция золота торгуется по $1244,80 и растет символически. По оценкам «Альпари Голд», техническая картина для драгметалла сохраняется негативной, нисходящий тренд остается в силе с 19 апреля текущего года, и пока нет сигналов о его смене. Дневной график торгов допускает снижение золота в область июльских минимумов $1239-$1240, ситуацию может выправить потребность рынка в безопасном активе.
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