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На Среднем Урале резко снизилось число работающих пенсионеров
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На Среднем Урале резко снизилось число работающих пенсионеров 

Уралинформбюро 9 часов назад
Фото: Уралинформбюро
По данным на 2017 год 90% свердловчан, достигших пенсионного возраста, продолжают работать. Об этом 12 июля, выступая на заседании комитета Заксобрания по соцполитике, заявила заместитель управляющего отделением Пенсионного фонда РФ по региону, передает корреспондент "Уралинформбюро".
Данные были приведены в рамках обсуждения грядущей пенсионной реформы. При этом, судя по информации, озвученной представительницей ПФР, в 2018 году количество работающих пенсионеров резко сократилось: на начало года в регионе было зарегистрировано 4,325 миллиона жителей, 1,349 миллиона из них — пенсионеры, работают из последних 313 тысяч человек (23,2%).
Проект об увеличении возраста выхода на пенсию до 63 и 65 лет для женщин и мужчин соответственно был внесен в Госдуму в середине июня. При этом кабмин пообещал индексировать выплаты неработающим пенсионерам на 1 тысячу рублей в год, увеличив к 2024 году среднюю страховую пенсию до 20 тысяч рублей.
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