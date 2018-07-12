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Среднюю зарплату в Башкирии планируют поднять до 84 тыс. рублей к 2035 году
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Среднюю зарплату в Башкирии планируют поднять до 84 тыс. рублей к 2035 году 

Rambler News Service 3 часа назад
Фото: ГОРОБЗОР.РУ
Средняя зарплата в Башкирии вырастет до 84 тыс. руб. к 2035 году, пишет Mkset.ru со ссылкой на планы правительства региона, озвученные его главой Рустэмом Мардановом.
Башкирские власти также ожидают, что к 2024 году средний месячный заработок жителя региона, который в настоящее время составляет чуть больше 30 тыс. руб., увеличится до 46 тыс. руб.
Росту зарплат должен способствовать рост экономики. Согласно прогнозу правительства Башкирии, в 2019 году он составит 2,2% с последующим увеличением темпов до 4,7% к 2024 году. В 2025-2035 годах среднегодовой рост региональной экономики должен составить около 4%.
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