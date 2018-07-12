10 лет депрессии: россияне ждут новый кризис

Потребительские настроения россиян уже 10 лет как негативные. Последний раз соотечественники позитивно оценивали свое материальное положение в 2008 году. В светлое будущее россияне вообще перестали верить и ждут нового кризиса.

Центр конъюнктурных исследований Института статистических исследований и экономики знаний НИУ ВШЭ представил обзор о потребительских настроениях населения России во втором квартале 2018 года. Россиян спрашивали о личном материальном положении и возможности тратить заработанное на себя, родных и близких.

Сводный индекс потребительской уверенности (ИПУ) сохранил значение предыдущего квартала — минус 8%. То есть россияне не испытывают уверенности в том, что могут спокойно тратить доходы.

А вот срез настроений за последние 12 месяцев оказался динамичным.

Улучшение личного материального положения за последние 12 месяцев констатировали 12% респондентов, а его ухудшение — 27% опрошенных.

Эти данные соответствуют официальной статитике, зафиксировавшей, что реальные доходы россиян падали последние четыре года. В прошлом году — на 1,7%, притом что росла зарплата. Номинальная заработная плата увеличилась в прошлом году на 7,2%, в реальном выражении — на 3,4%.

Светлое будущее никак не наступит

Россиян также попросили оценить перспективы на следующий год. Как выяснилось, улучшения личного материального положения ожидают 13% респондентов, а его ухудшения — 16% (кварталом ранее — 14 и 16%).

Позитивно оценили произошедшие за год изменения в экономике России 19% участников опроса, негативно — 31% (кварталом ранее — 19 и 30%)

Не видят перспектив экономического роста 20%, а видят 25%. Положительных изменений в экономике России через год ожидают 25% опрошенных, отрицательных — 20% (кварталом ранее — 19 и 23%).

Эксперты отмечают, что на протяжении предыдущих двух с половиной лет наблюдалась практически непрерывная тенденция постепенного улучшения потребительских настроений.

«Но траектория индикатора не выходила за пределы зоны отрицательных значений, поскольку участники опроса преимущественно негативно оценивали фактически произошедшие и ожидаемые в течение следующих двенадцати месяцев изменения в экономике страны и личном финансовом положении», — говорится в обзоре ВШЭ.

Положительных (и весьма невысоких) значений индикатор достигал лишь несколько раз за почти двадцать лет проведения обследований, это было в 2007 и 2008 годах.

Напомним, глобальный экономический кризис докатился до России в августе 2008 года.

Но впервые за последние два с половиной года было выявлено ухудшение экономических настроений среди молодежи (16-29 лет), традиционно настроенной более оптимистично.

Даже в этой возрастной группе настроение потреблять и тратить снизилось относительно предыдущего квартала на 2 п. п. до минус 4%.

Нет настроения

В обзоре указывается, насколько россияне считают текущее время благоприятным для крупных покупок. Этот индекс во втором квартале практически не изменился — минус 22%. Индекс благоприятности условий для крупных покупок, росший со второй половины 2009 года, рухнул после 2014-го, а в 2015-м показал наихудшее значение с 2009 года.

Что уж говорить о крупных покупках, если россияне продолжают экономить на обычных. Третий месяц подряд сумма среднего чека одного похода в магазин снижается, и в июне 2018 года она уменьшилась к маю на 1,5%, отмечает исследовательский центр «Ромир».

По итогам июня показатель снижения остановился на уровне 13 рублей, потеряв по сравнению с маем 8 рублей.

Индекс благоприятности условий для сбережений также остается в отрицательной зоне — минус 33%. Причем кривая линия неблагоприятного времени для сбережений практически повторяет кривую для больших покупок.

Оба эти показателя хотя и демонстрировали в последние годы повышательную динамику, однако лишь в пределах зоны отрицательных значений, уточняют эксперты ВШЭ. Большинство участников опроса по-прежнему не считали текущие экономические условия подходящими для покупки дорогостоящих товаров (телевизоры, холодильники, автомобили, недвижимость) и наращивания сбережений.

Доля оценок «очень благоприятная» ситуация для покупок не превышала 0,7%, и ни один участник опроса не охарактеризовал собственное материальное положение как «очень хорошее», чтобы активно тратить или сберегать.

Большинство участников опроса были солидарны во мнениях относительно перспектив потребительской инфляции в течение следующих 12 месяцев: около 85% предполагали подорожание товаров и услуг, лишь 13% рассчитывали на неизменность цен, и 2% — на их незначительное снижение.

На этой неделе ЦБ обнародовал итоги очередного опроса населения.

В июне случился рекордный за девять лет обвал потребительских настроений. Россияне жалуются на очень сильный рост цен. По субъективным оценкам россиян, инфляция в России — 10%, что в четыре раза выше официальных данных Росстата

Россияне не осознали грядущих изменений

Выводы ВШЭ неутешительны: почти четверть россиян не удовлетворены своим материальным положением.

«Доходы почти половины домохозяйств могут обеспечить лишь базовый уровень потребления без возможности делать сбережения или крупные покупки; почти 85% населения страны ожидают дальнейший рост цен на потребительские товары и услуги», — говорится в обзоре.

Румыния и Нидерланды, Швеция. Позиция России в Европейском рейтинге потребительской уверенности населения ухудшилась относительно предыдущего квартала: страна вновь переместилась ближе к концу списка — ниже России только Болгария Греция . Однако радикальных перемен на протяжении последних лет не наблюдается. Возглавляют рейтинг страны Северной Европы — Финляндия

Директор Центра конъюнктурных исследований Института статистических исследований и экономики знаний НИУ ВШЭ Георгий Остапкович недоумевает: судя по результатам опроса, российское население практически не отреагировало на ряд знаковых событий последних месяцев — грядущие пенсионную реформу и повышение ставки НДС, уже состоявшийся рост цен на бензин и тарифов на коммунальные услуги, а также возможное увеличение пошлин на приобретаемые зарубежные интернет-товары и повышение налогов на самозанятых.

Все эти события могли бы послужить триггером снижения уверенности потребителей, однако фактически они крайне слабо повлияли на результаты опроса.

«Такой динамике трудно дать логичную интерпретацию, возможно, это лишь кратковременная флуктуация», — резюмирует Остапкович.

Иными словами, россияне пока не осознали всех последствий тех новаций, которые приготовила власть после завершения выборного цикла. Но время для трезвой оценки у россиян еще будет. Наверняка это отразится на итогах опроса в третьем квартале и 2018 года в целом.