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Нижегородстат: в регионе подешевели говядина, капуста и морковь
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Нижегородстат: в регионе подешевели говядина, капуста и морковь 

АиФ Нижний Новгород 9 часов назад
Фото: АиФ Нижний Новгород
Морковь, говядина и капуста подешевели в Нижегородской области за прошлую неделю со 2 по 9 июля, сообщает министерство экономического развития и инвестиций региона со ссылкой на Нижегородстат.
В сообщении говорится, что цена на морковь снизилась с 51,9 до 50,5 рублей за кг (на 2,8%), говядина подешевела с 325,8 до 324,07 рублей за кг (на 0,5%), сильнее всего снизилась цена на капусту — с 30,9 до 27,4 рублей за кг (на 11,6%).
По данным Нижегородстата, со 2 по 9 июля также снизились средние цены на куриные яйца, лук и вермишель.
Отметим, что уровень инфляции на потребительском рынке Нижегородской области за январь—июнь 2018 года по отношению к декабрю 2017 года составил 2,9%.
АиФ Нижний Новгород: последние новости
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