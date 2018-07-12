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Дополнительная маркировка появится на сигаретах в следующем году
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Дополнительная маркировка появится на сигаретах в следующем году 

Вологда.рф 10 часов назад
Фото: Вологда.рф
Контролировать легальность производства сигарет помогут новые обозначения. Они появятся на пачках в 2019 году.
Нововведение утвердили депутаты Государственной думы. Закон вступит в силу 1 марта 2019 года. По мнению авторов инициативы, новая маркировка защитит рынок от контрафакта. Также она поможет отслеживать оборот табачных изделий от производителя до конечного потребителя.
Легальность товара будут проверять сами магазины. Для этого им потребуется специальная система, пишет «Российская газета».
Напомним, что с 1 июля в России выросли акцизы на сигареты и папиросы. Ранее он составлял порядка 1600 рублей за тысячу сигарет. С 1 июля он увеличился до 1700 тысяч рублей. По мнению экспертов, это приведет к росту цен на такой товар.
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