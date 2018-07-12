После вчерашней избыточно нервной реакции сегодня возможно повышение по индексу РТС

В среду наметилась коррекция вниз по индексу РТС под влиянием внешних факторов. Объявление США планов расширения пошлин на импорт из Китая стало поводом к сокращению позиций на мировых рынках акций в целом. Кроме того, угроза эскалации «торговых войн» была отнесена трейдерами к потенциальным факторам негативного влияния на спрос на сырье (в итоге фьючерсы на нефть Brent, например, понизились почти на 7%). В российском секторе высоколиквидных бумаг заметно подешевели Норникель (GMKN, —4.0%), Мечел (MTLR, —2.8%), Аэрофлот (AFLT, —1.8%), Лукойл (LKOH, —1.7%), Газпром (GAZP, —1.7%).

Фондовые индексы США понизились на 0.5% — 0.9%, фьючерсы на фондовые индексы США торгуются выше уровней закрытия, зафиксированных в среду. Европейские фондовые индексы закрылись в минусе, по азиатским наблюдается повышение.

Сегодня в начале торгов возможно повышение по индексу РТС после вчерашней избыточно нервной реакции на сообщения об укреплении барьеров во внешней торговле между США и Китаем. Вместе с тем, мировые рынки акций остаются в состоянии повышенной волатильности, и возобновление устойчивого роста пока выглядит маловероятным. На валютном рынке в начале торгов возможно движение в направлении отметки 62.5 по паре доллар-рубль на фоне наметившегося укрепления доллара США к корзине мировых валют.