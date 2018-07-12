Сырьевая капитуляция: товарный рынок пережил сильнейший обвал с 2014 г.

Фото: Michael Probst AssociatedPress

Москва, 12 июля — «Вести. Экономика». «Торговые войны» стали катализатором распродаж на рынке сырья. Инвесторы практически уверены, что противостояние США и Китая приведет к спаду мировой экономики. Рынок нефти испытал сильнейший обвал с 2016 г. Стоимость барреля североморской смеси Brent в моменте теряла более 6%. На рынке сложилось множество факторов, и что конкретно стало катализатором — сказать сложно. Тем не менее многих трейдеров такое сильное падение застало врасплох, особенно если учесть, что основная фаза обвала началась после выхода статистики из США, где было зафиксировано самое сильное снижение запасов с 2016 г., а общий уровень запасов опустился ниже среднего уровня за пять лет. Тем не менее участников рынка сейчас беспокоит другое — неопределенность относительно «торговых войн». Негативные процессы уже запущены. Достаточно посмотреть на динамику фьючерсов на медь — одного из главных опережающих индикаторов. С начала июня фьючерсы на медь потеряли порядка 17%. Нет ничего удивительного, что следом начала падать в цене и нефть. Ну а катализатором обвала можно назвать доклад ОПЕК, в котором говорится о резком росте добычи в Саудовской Аравии и прогнозируемом избытке предложения в следующем году. За июнь Саудовская Аравия нарастила добычу на 405 тыс. баррелей, доведя ее до 10,42 млн баррелей в день. Суммарная добыча по ОПЕК выросла на 177 тыс. баррелей в сутки, однако это во многом объясняется временным сокращением добычи в Ливии. Кстати, накануне также стало известно, что экспортные порты в Ливии, блокированные боевиками на прошлой неделе, возобновляют работу, а это позволит выбросить на рынок около 700 тыс. баррелей. Возвращаясь к теме «торговых войн», еще раз отметим, что инвесторы опасаются крайне негативных последствий, в первую очередь падения спроса на нефть, а также на промышленные металлы и другие товары. На Лондонской бирже металлов наблюдается существенное падение цен на цинк, никель, свинец и олово. Под давлением находится даже золото, причем другие драгоценные металлы — платина и серебро — потеряли в цене гораздо сильнее. Основная причина — промышленное использование этих металлов. Следовательно, если рынок ждет спада экономики, промышленность также будет замедлятся, а вместе с ней и спрос на платину и серебро. Как итог, сводный товарный индекс Bloomberg Commodity Index потерял 2,7% — самое сильное падение с ноября 2014 г. Кроме того, дешевеют сельскохозяйственные товары. Пшеница подешевела на 4%, цены на кукурузу упали до пятимесячного минимума, цена на соевые бобы в США снизилась до самого низкого уровня с 2015 г., а хлопок потерял 2%. В результате индекс сельскохозяйственных товаров, рассчитываемый Bloomberg, опустился до рекордного минимума.

Zerohedge

Учитывая тот факт, что Китай стремится нанести удар именно по американскому сельскому хозяйству, высока вероятность, что товары эти продолжат терять в цене и дальше.

Zerohedge