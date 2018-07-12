Минтруд: работающим россиянам старшего возраста дадут преимущество над мигрантами

Изменения будут построены таким образом, чтобы дать россиянам преимущества на рынке труда перед мигрантами.

Поток приезжих рабочих из-за рубежа не будет вытеснять россиян пенсионного возраста с рынка труда после реализации пенсионной реформы. Как отметил заместитель министра труда России Андрей Пудов , реформа поможет исправить дисбаланс рабочих ресурсов.

Для реализации этих целей может быть изменена миграционная политика. Изменения будут построены таким образом, чтобы дать россиянам преимущества на рынке труда перед мигрантами.

«Мы сможем реализовать, в том числе, миграционную политику так, чтобы занятость была обеспечена для лиц, которые являются гражданами Российской Федерации, преимущественно», — цитирует Пудова агентство «Интерфакс»