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Минтруд: работающим россиянам старшего возраста дадут преимущество над мигрантами
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Минтруд: работающим россиянам старшего возраста дадут преимущество над мигрантами 

ТК «Звезда» 5 часов назад
Фото: ТК «Звезда»
Изменения будут построены таким образом, чтобы дать россиянам преимущества на рынке труда перед мигрантами.
Поток приезжих рабочих из-за рубежа не будет вытеснять россиян пенсионного возраста с рынка труда после реализации пенсионной реформы. Как отметил заместитель министра труда России Андрей Пудов, реформа поможет исправить дисбаланс рабочих ресурсов.
Для реализации этих целей может быть изменена миграционная политика. Изменения будут построены таким образом, чтобы дать россиянам преимущества на рынке труда перед мигрантами.
«Мы сможем реализовать, в том числе, миграционную политику так, чтобы занятость была обеспечена для лиц, которые являются гражданами Российской Федерации, преимущественно», — цитирует Пудова агентство «Интерфакс».
Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев объявил о будущей пенсионной реформе 14 июня. Согласно проекту закона, который все еще обсуждается, пенсионный возраст будет плавно повышен с 55 до 63 лет для женщин и с 60 до 65 для мужчин. Вместе с тем будут повышаться пенсии для нынешних пенсионеров, в среднем на тысячу рублей ежегодно.
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