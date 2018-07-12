Нижегородстат: в регионе подешевели говядина, капуста и морковь

В сообщении говорится, что цена на морковь снизилась с 51,9 до 50,5 рублей за кг (на 2,8%), говядина подешевела с 325,8 до 324,07 рублей за кг (на 0,5%), сильнее всего снизилась цена на капусту — с 30,9 до 27,4 рублей за кг (на 11,6%).

По данным Нижегородстата, со 2 по 9 июля также снизились средние цены на куриные яйца, лук и вермишель.

Отметим, что уровень инфляции на потребительском рынке Нижегородской области за январь—июнь 2018 года по отношению к декабрю 2017 года составил 2,9%.