Вероятный выход Brent к концу года до $90 за баррель остается в силе

По итогам прошедшей торговой сессии американские биржевые индикаторы закрылись снижением на заявлениях Вашингтона о готовящейся новой порции торговых ограничений в отношении Пекина.

Индекс широкого рынка S&P 500 снизился на 0,71%, отбившись от сопротивления, расположенного вблизи уровня 2800 пунктов. Промышленный индекс Dow Jones упал на 0,88%, высокотехнологичный NASDAQ потерял 0,55%. Доходность 10-летних казначейских облигаций снизилась менее чем на один базисный пункт до 2,84%.

Белый дом продолжает планомерно оказывать давление на Китай , пытаясь тем самым сократить дефицит торгового баланса с Поднебесной. Не видя реальных шагов навстречу со стороны Пекина, Трамп намерен с середины сентября ввести 10% пошлину в отношении китайских товаров объемом 200 млрд долларов.

Нефтяные котировки по итогам прошедших торгов обвалились на 5,99%, закрывшись на отметке $74,13. Поводом для столь стремительного снижения послужила совокупность негативных факторов таких как новый виток конфронтации в торговых отношениях между США и Китаем, прогноз ОПЕК по росту добычи «черного золота» в США, возобновление добычи в Ливии и возможная отмена санкций Вашингтона в отношении иранского экспорта нефти. Безусловно, не обошлось и без чисто технических моментов, где срабатывание защитных стоп-приказов участников торгов привело к еще большему снижению цены.

В настоящий момент основной поддержкой Brent по-прежнему выступает уровень $73, при прохождении которого цена на «черное золото» рискует опуститься в район $70. Тем не менее, сценарий с диапазоном $70-$80 за баррель и вероятным выходом к $90 до конца года остается в силе.

Индекс МосБиржи на прошедших торгах снизился на 1,23% закрывшись на отметке 2336,15 п. На данный момент локальная поддержка в индикаторе находится на отметке 2320 п. и основная 2300-2290 пунктов, проход которой может снова вернуть продажи по широкому рынку. Сопротивления расположены на 2350 п. и 2380 пунктов.

В текущей ситуации поддержки во фьючерсе на индекс РТС расположены на отметках 116000 п. и 114000 при закреплении под последней инструмент может потерять порядка 2000 пунктов, сопротивления расположены на 118000 и 120000 пунктов.

Рубль по итогам прошедшей торговой сессии закрылся на отметке 62,35 снизившись на 1% по отношению к доллару США. На данном этапе локальным сопротивлением в паре выступают отметки 62,60 и 62,90, поддержки расположены на 61,60 и 61,10.