«Эксперт РА» ожидает ослабления рубля во II полугодии

МОСКВА , 12 июля. / ТАСС /. Курс рубля может снизиться во втором полугодии 2018 года на фоне роста процентных ставок в США и закупок валюты российским Минфином , говорится в обзоре рейтингового агентства «Эксперт РА» «Макровзгляд: российская экономика в точке перегиба».

"Ключевым фактором, определяющим динамику курса в ближайшие полтора года, будет совокупность кредитно-денежной политики ЦБ РФ ФРС . Минфин начал закупать на рынке доллары на сумму дополнительных нефтегазовых доходов с целью укрепления стабильности курса и снижения его чувствительности к ценам на нефть. Мы ожидаем некоторого ослабления рубля во втором полугодии на росте ставок в США и закупках валюты в Фонд национального благосостояния", — пишет управляющий директор по макроэкономическому анализу и прогнозированию «Эксперт РА» Антон Табах

При этом, по оценкам агентства, риск расширения распродаж с развивающихся рынков на все инструменты представляется максимальным за последние годы. «Политика ФРС является ключевым драйвером. Скорее всего, до конца года рубль будет колебаться в районе 62-66 рублей за доллар, отражая глобальную панику в большей степени, чем дорогую нефть», — полагает Табах.

Минфин с февраля 2017 года покупает иностранную валюту на дополнительные доходы от более высокой по сравнению с заложенной в бюджете цены на нефть (выше $40 за баррель) для стабилизации курса рубля и уменьшения зависимости российской экономики от углеводородов. Валюта закупается в пропорции: 45% долларов, 45% евро и 10% фунтов. Средства идут на пополнение государственных резервов.