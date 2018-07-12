Эксперты: сахар в России упадет в цене

Традиционного летнего повышения цен на сахар в этом году не ожидается. Наоборот, стоимость продукта будет снижаться. Такого мнения придерживаются эксперты Института конъюнктуры аграрного рынка, пишет « Российская газета ».

Обычно в летний сезон цены на сахар растут, так как россияне активно покупают его для приготовления варенья, компотов и других заготовок на зиму. Также сладкий товар закупают производители мороженого, спрос на который растет в жаркое время года.

Однако в этом году сложился переизбыток сахара. Цены на него начали снижаться с конца мая. А в конце лета производителей ждет новая порция сырья, которое еще больше понизит товар в цене. Сейчас килограмм сладкого продукта уже продается по 32-37 рублей.