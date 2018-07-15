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Мэй: Великобритания уйдет с единого рынка ЕС
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Мэй: Великобритания уйдет с единого рынка ЕС 

Rambler News Service 2 часа назад
Фото: Reuters
Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй заявила, страна после Brexit покинет единый рынок ЕС и Таможенный союз. Об этом она написала на своей странице в Facebook.
«Мы покинем единый рынок и Таможенный союз, и выйдем из общей сельскохозяйственной политики и общей политики в области рыболовства», — заявила Мэй.
Она отметила, что у Великобритании будет независимая торговая политика и новая зона свободной торговли с ЕС, которая будет иметь общий свод правил для промышленных товаров и сельскохозяйственной продукции.
В конце июня королева Великобритании Елизавета II предоставила королевское согласие правительству Мэй на выход страны из Евросоюза. Brexit запланирован на 29 марта 2019 года.
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