Мэй: Великобритания уйдет с единого рынка ЕС

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй заявила, страна после Brexit покинет единый рынок ЕС и Таможенный союз. Об этом она написала на своей странице в Facebook.

«Мы покинем единый рынок и Таможенный союз, и выйдем из общей сельскохозяйственной политики и общей политики в области рыболовства», — заявила Мэй.

Она отметила, что у Великобритании будет независимая торговая политика и новая зона свободной торговли с ЕС, которая будет иметь общий свод правил для промышленных товаров и сельскохозяйственной продукции.

В конце июня королева Великобритании Елизавета II предоставила королевское согласие правительству Мэй на выход страны из Евросоюза. Brexit запланирован на 29 марта 2019 года.