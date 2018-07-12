«Будет еще хуже»: Трамп рушит мировую экономику

Торговая война между США Китаем ведет к глобальной экономической рецессии, полагает один из самых известных инвесторов Маркс Мобиус. Его прогноз стал одним из многочисленных «предвестников апокалипсиса» мировой экономики. Эксперты и аналитики уже предрекали новый глобальный коллапс в 2020-2021 гг. Мобиус же при этом не исключает, что ряд стран могут получить выгоду от происходящего.

Торговая война между США и Китаем запустила механизм мировой рецессии. Дальше будет хуже, предупреждает Маркс Мобиус, один из самых известных инвесторов мира

После новых «залпов» Дональда Трампа в виде дополнительных 10-процентных пошлин еще на ряд китайских товаров, можно ждать 10%-ного падения акций развивающихся рынков, а следом — глобальный финансовый кризис, цитирует эксперта Bloomberg

«Нет сомнений, что рано или поздно мы увидим финансовый кризис, потому что мы должны помнить, что период дешевых денег заканчивается», — подчеркивает Мобиус.

В среду, 11 июля, стало известно, что глава Белого дома поручил начать процедуру введения дополнительных 10-процентных пошлин на китайские товары общей стоимостью $200 млрд Это будет дополнение к предыдущим пошлинам, которыми американский регулятор ранее обложил товары из КНР на $34 млрд

В новом списке тысячи наименований товаров, среди которых продукты питания, табак, химические товары, уголь, сталь, алюминий, автомобильные покрышки, мебель, изделия из дерева, корма для животных, ковры и велосипеды. И введены они могут быть совсем скоро: процедура общественного обсуждения нового списка рассчитана всего на 1,5 месяца.

Кроме того, США готовят новые ограничивающие меры в отношении продукции китайской электронной промышленности на $16 млрд

При этом Трамп еще раньше дал понять, что на достигнутом останавливаться не собирается: если Пекин не пойдет на уступки Соединенным Штатам, Белый дом готов вести дополнительные пошлины практически на все поставки из КНР, составляющие сейчас около $500 млрд в год.

Соединенные Штаты и сам президент Дональд Трамп вряд ли сильно пострадают от своих тарифов, поскольку их инфляционное воздействие будет соответствовать росту заработной платы в США в то время, когда безработица низка, полагает Мобиус.

Индекс развивающихся рынков MSCI Emerging Markets, который к настоящему времени упал с январских пиков на 16%, по мнению эксперта, к концу года потеряет еще 10% от текущих уровней. За последний месяц MSCI снизился с 1139,46 до 1076,19.

Аргентины и Валюты развивающихся стран также находятся под давлением, при этом индекс цен MSCI Emerging Markets упал примерно на 6% с максимума в конце марта, обращает внимание Мобиус. Это заставляет центральные банки Турции Индонезии повысить ставки для защиты своих валют.

Хотя повышение ставок является «краткосрочной мерой», они могут быть контрпродуктивными для стран с высоким уровнем задолженности, сказал Мобиус, добавив, что правительствам необходимо «привести в порядок» свои финансы, чтобы восстановить доверие инвесторов.

Между тем, о грозящем миру экономическом апокалипсисе уже говорили многие мировые финансовые институты.

Так, эксперты Международного валютного фонда (МВФ) предупреждали о возможности наступления рецессии в США в ближайшие три года. В МВФ обращают внимание на то, что американская экономическая политика строится на базе поэтапной налоговой консолидации, которая начинается в 2020 году, а в это же время ожидается пик ужесточения монетарной политики. Это, по мнению экспертов, приведет к замедлению экономического роста на 1,5 процентных пункта, то есть до уровня 1,5% против ожидаемых в этом году 2,9%. И даже этот прогноз может оказаться излишне оптимистичным.

Среди рисков для экономики США — рост бюджетных расходов, наращивание импорта, а за ним — расширение торгового дефицита и дефицита счета внешних текущих операций.

Чтобы не рос торговый дефицит, Дональд Трамп начал повышать пошлины на импорт, сначала на сталь и алюминий — на 25% и 10% соответственно, а потом и вовсе развязал полномасштабную торговую войну с КНР. Ряд стран уже ответили США встречными пошлинами и эта набирающая обороты битва уже грозит убытками и самим США.

Ведущие аналитики Bank of America на прошлой неделе представили свой прогноз, отметив, что мир стоит на пороге нового глобального кризиса, а в ситуация в экономике складывается схожим образом с ситуацией 1998 года.

На развивающиеся рынки сейчас давит сильный доллар, что напоминает ситуацию конца 1990-х, когда мировой коллапс случился вследствие локального валютного кризиса.

Ранее Всемирный банк в своем обзоре «Глобальные экономические перспективы» предупреждал, что после 2019 года ситуация в мировой экономике может оказаться очень тревожной. Как отмечалось в докладе, это связано с замедлением роста мировой экономики: если в 2017-2018 гг. мировой ВВП прибавлял порядка 3,1% в год, то уже к 2020-му году этот темп снизится до 2,9% в год, в первую очередь, из-за протекционистской политики.

Глава МВФ Кристин Лагард также отмечала, что только возможный прямой эффект от взаимных торговых пошлин, это минус 0,1-0,2% глобального роста.

Впрочем, пока ключевые сигналы для предстоящего спада не достигли критического уровня, отмечает Вадим Меркулов , старший аналитик ИК «Фридом Финанс». Например, спред между ставкой доходности по двух— и 10-летними казначейскими бумагами США еще не пересек нулевую отметку, которая знаменует начало спада. Более того, бум технологических компаний в 1998 году произошел слишком быстро: за пять лет NASDAQ взлетел на 335%, в то время как текущий рост высокотехнологичного индекса менее 150%.

Завкафедрой фондовых рынков и финансового инжиниринга РАНХиГС Константин Корищенко отмечал, все кризисы последних 50 лет происходили через один-два года после того, как спред переходил на отрицательную территорию. В случае продолжения политики ФРС спред приблизится к нулю к середине 2019 года, тогда же «включится таймер» отсчета времени до следующего кризиса, который, если быть «пессимистом», разразится в 2020 году, а если быть «оптимистом» — то в 2021 году, добавляет эксперт.

Впрочем, все может произойти намного раньше и без предупреждения.

Многие аналитики отмечают, что акции технологических и IT-корпораций перекуплены. Капитализация находится на пике, и в таких условиях обвал может произойти в любой момент.