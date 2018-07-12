СМИ: инвестиции КНР в страны «Одного пояса, одного пути» к 2020 году достигнут $25 млрд

ПЕКИН, 12 июля. / ТАСС /. Объем китайских прямых инвестиций в экономики стран-участниц инициативы «Один пояс, один путь» к 2020 году превысит отметку в $25 млрд, что в два раза больше значения 2014 года. Об этом в четверг сообщила газета China Daily.

Как отмечается, количество сделок сделок по слиянию и поглощению (M&A) между китайскими и иностранными компаниями в ближайшие два года «существенно возрастет». Издание пишет, что «несмотря на снижение на 18% числа созданных партнерств в 2017 году между Китаем и странами Западной Европы, данные по M&A в рамках реализации инициативы „Один пояс, один путь“, напротив, показали 8%-ный рост».

"Мы рассматриваем Китай как один из важнейших международных рынков", — приводит газета слова члена совета директоров немецкого банковского концерна Commerzbank Роланда Боема. «Многие из наших клиентов заинтересованы в китайском рынке и поддержке инициативы „Пояса и пути“, — сказал эксперт.

Он также отметил, что „реализация инициативы способствует лучшему пониманию между Китаем и странами Запада“. „Один пояс, один путь“ дает возможности китайским компаниям продемонстрировать всему миру, что КНР не заслуживает репутации „охотника“ за чужими технологиями и разработками, а, напротив, активно продвигает и предлагает собственные ценные продукты и услуги», — подчеркнул Боем.

Как сообщает газета, продвижение правительственной инициативы «Пояса и пути» способствует «не только технологическому обмену между странами-участницами проекта, но и обеспечению дальнейшей открытости экономики КНР».

По данным официальной статистики, в период 2016-2017 годах Китай заключил более 300 сделок слияний и поглощений с зарубежными партнерами в рамках реализации инициативы «Один пояс, один путь». Их общая стоимость оценивается в $60 млрд