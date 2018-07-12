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Реализовать майский указ Президента поможет налоговый манёвр
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Реализовать майский указ Президента поможет налоговый манёвр 

Парламентская газета 12 часов назад
Фото: Парламентская газета
Повышение ставки НДС с 18 до 20 процентов с 2019 года принесёт в казну дополнительные средства в размере 600-630 миллиардов рублей ежегодно. Соответствующий законопроект Госдума рассмотрит во втором чтении на пленарном заседании 12 июля.
Разработанные Правительством поправки в Налоговый кодекс предусматривают повышение НДС на 2 процента. Средства, которые получит бюджет благодаря этому, будут направлены на исполнение майского указа президента, рассчитанного до 2024 года. Всего на реализацию указа потребуется дополнительно 8 триллионов рублей, 3,6 триллиона из которых даст НДС.
По оценкам авторов документа, начиная с 2019 года повышение налога позволит увеличивать доходы федерального бюджета примерно на 620 миллиардов рублей ежегодно. При этом предполагается сохранить все действующие льготные ставки по налогам и право автопроизводителей получать вычеты на суммы НДС, которые были уплачены при приобретении товаров, работ и услуг, даже если они приобретались за счёт бюджетных субсидий и инвестиций.
Замминистра финансов Илья Трунин, выступая на пленарном заседании Госдумы 3 июля, где этот законопроект обсуждался в первом чтении, подчеркнул, что повышаться будет только основная ставка налога, льготной ставки повышение не коснётся. Так что цены на важнейшие продукты питания, транспортные услуги, детские товары не повысятся.
В свою очередь, руководитель Комитета Госдумы по бюджету и налогам Андрей Макаров, комментируя инициативу, подчеркнул, что ранее НДС уже составлял 20 процентов, а когда этот налог только появился, то ставка составляла 28 процентов. По словам депутата, с принятием данного законопроекта нельзя затягивать, чтобы в России сложилась прогнозируемая ситуация для малого и среднего бизнеса.
«Мы не можем отложить на осень законопроект о повышении ставки НДС с 18 до 20 процентов, и представители делового сообщества сами просят нас не затягивать с решением. Таким образом, для них сложится вполне прогнозируемая ситуация», — сказал Макаров. Политик уточнил, что увеличение НДС сопровождается «решением вопросов и рассмотрением предложений, которые поступают от бизнеса, о том, как компенсировать это повышение».
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