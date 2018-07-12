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Фьючерсы на нефть WTI подорожали в ходе азиатских торгов
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Фьючерсы на нефть WTI подорожали в ходе азиатских торгов 

Investing.com Россия 13 часов назад
Фото: Investing.com Россия
Котировки фьючерсов на нефть WTI выросли в ходе азиатских торгов в четверг.
На Нью-Йоркской товарной бирже фьючерсы на нефть WTI с поставкой в августе торгуются по цене 70,72 долл. за баррель, на момент написания данного комментария поднявшись на 0,48%.
Максимумом сессии выступила отметка долл. за баррель. На момент написания материала нефть WTI нашла поддержку на уровне 70,03 долл. и сопротивление — на 74,67 долл.
Фьючерс на индекс USD, показывающий отношение доллара США к корзине из шести основных валют, вырос на 0,08% и торгуется на отметке 94,56 долл.
Что касается других товаров, торгующихся на ICE, фьючерс на нефть Brent с поставкой в сентябре вырос на 1,66%, достигнув отметки 74,62 долл. за баррель, а разница в цене между контрактами на нефть Brent и нефть WTI составила 3,90 долл. за баррель.
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