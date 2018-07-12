Стеклянную тару возьмут на учет

Поправки в закон «О государственном регулировании производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции и об ограничении потребления (распития) алкогольной продукции», касающиеся учета стеклянной тары, планируется рассмотреть на заседании комитета Госдумы по экономической политике 12 июня.

Дело в том, что с 31 марта 2017 года вступили в силу нормы, которыми введен государственный надзор за использованием основного технологического оборудования для производства этилового спирта.

Между тем, — отмечают авторы законопроекта, — производство и оборот стеклянной тары, являющейся не менее важным компонентом при производстве алкогольной продукции, на данный момент практически никак не контролируется государством.

В результате нелегальные производители алкогольной продукции могут беспрепятственно разместить заказ на производство любых объемов стеклотары. Новый законопроект устраняет этот пробел.

В частности, предлагается установить, что поставка стеклянной потребительской тары для алкогольной продукции крепостью более 28 процентов объема готовой продукции допускается только лицу, имеющему лицензию на производство алкогольной продукции.

Также предлагается ввести обязательную маркировку стеклобутылки, предназначенной для розлива крепкого алкоголя, уникальным знаком-идентификатором каждого стекольного завода-изготовителя такой бутылки, а также универсальной маркировкой о том, что данная бутылка предназначена для алкогольной продукции крепостью более 28 процентов объема готовой продукции (латинская буква «А» в окружности).

Если законопроект будет принят, потребительская тара для крепкого алкоголя, поставляемая на предприятия без лицензии, либо выпускаемая без соответствующей маркировки, должна изыматься из оборота вместе с оборудованием, на котором она произведена.