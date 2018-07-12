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Необразованные девочки наносят ущерб мировой экономике
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Подсчитаны потери мировой экономики из-за необразованных девочек 

Деловая газета «Взгляд» 11 часов назад
Фото: Reuters
Больше 130 млн девочек в мире не посещают школу, из-за чего глобальная экономика ежегодно теряет до 30 трлн долларов, заявили во Всемирном банке.
Из доклада Всемирного банка (ВБ) следует, что если бы каждая девочка на планете получила полное 12-летнее образование, совокупный заработок женщин мог бы дополнительно приносить миру 15-30 трлн в год, передает РИА «Новости».
По данным ВБ за 2016 год, в мире порядка 132 млн девочек в возрасте 6-17 лет не посещают школу. Девять из десяти девочек (89,3%) получают начальное образование, однако лишь три из четырех (77,1%) оканчивают среднюю школу.
В странах с низким уровнем дохода менее 65% девочек оканчивают начальную школу, 34,4% оканчивают среднюю.
При этом окончившие начальную школу женщины получают лишь на 14-19% больше, чем женщины, не имеющие образования.
Получившие полное среднее образование (12 лет по подсчетам ВБ) могут рассчитывать на зарплату вдвое выше, а с высшим образование — в три раза выше, чем женщины без образования.
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