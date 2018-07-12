Необразованные девочки наносят ущерб мировой экономике

Подсчитаны потери мировой экономики из-за необразованных девочек

Больше 130 млн девочек в мире не посещают школу, из-за чего глобальная экономика ежегодно теряет до 30 трлн долларов, заявили во Всемирном банке

Из доклада Всемирного банка (ВБ) следует, что если бы каждая девочка на планете получила полное 12-летнее образование, совокупный заработок женщин мог бы дополнительно приносить миру 15-30 трлн в год, передает РИА «Новости»

По данным ВБ за 2016 год, в мире порядка 132 млн девочек в возрасте 6-17 лет не посещают школу. Девять из десяти девочек (89,3%) получают начальное образование, однако лишь три из четырех (77,1%) оканчивают среднюю школу.

В странах с низким уровнем дохода менее 65% девочек оканчивают начальную школу, 34,4% оканчивают среднюю.

При этом окончившие начальную школу женщины получают лишь на 14-19% больше, чем женщины, не имеющие образования.

Получившие полное среднее образование (12 лет по подсчетам ВБ) могут рассчитывать на зарплату вдвое выше, а с высшим образование — в три раза выше, чем женщины без образования.