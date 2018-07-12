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Названы потери мировой экономики из-за необразованных девочек
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Названы потери мировой экономики из-за не получивших образование девочек 

РИА Новости 16 часов назад
Фото: © Fotolia / detailblick-foto
Более 130 миллионов девочек по всему миру не посещают школу, в связи с чем глобальная экономика каждый год теряет до 30 триллионов долларов, говорится в докладе Всемирного банка.
Как утверждается в отчете, если бы каждая девочка в мире получила полное 12-летнее образование, совокупный заработок женщин мог бы дополнительно привносить в мировую экономику от 15 триллионов до 30 триллионов долларов в год.
По данным ВБ за 2016 год, около 132 миллионов девочек в возрасте от 6 до 17 лет во всем мире не посещают школу. Девять из десяти девочек (89,3%) получают начальное образование, но только три из четырех (77,1%) оканчивают среднюю школу. В странах с низким уровнем дохода уже менее 65% оканчивает начальную школу, и лишь треть (34,4%) оканчивают среднюю.
Женщины, которые окончили начальную школу, зарабатывают лишь на 14-19% больше, чем женщины вообще без образования. Те девушки, которые получил полное среднее образование (12 лет по подсчетам Всемирного банка) могут рассчитывать на зарплату почти вдвое выше, а с высшим образованием — в три раза больше, чем девушки без образования.
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