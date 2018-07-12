В 2021 году объем экономики Украины превысит докризисный уровень

Киев, 11 июля / Синьхуа / — В 2021 году объем украинской экономики превысит докризисный уровень. Об этом говорится в прогнозе экономического и социального развития Украины на 2019-2021 годы, одобренном сегодня правительством.

Как ожидают, что в следующие три года украинская экономика продолжит демонстрировать рост, начавшийся в 2016 году. В частности, согласно базовому сценарию, в 2019 году ВВП увеличится на 3 проц, в 2020-м — на 3,8 проц, а в 2021-м на 4,1 проц, достигнув 101,6 проц от уровня 2013 года.

Росту экономики в 2019-2021 годах будут способствовать благоприятная конъюнктура на мировых рынках, а также увеличение внутреннего потребительского и инвестиционного спроса.