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В 2021 году объем экономики Украины превысит докризисный уровень
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В 2021 году объем экономики Украины превысит докризисный уровень 

ИА Синьхуа 18 часов назад
Киев, 11 июля /Синьхуа/ — В 2021 году объем украинской экономики превысит докризисный уровень. Об этом говорится в прогнозе экономического и социального развития Украины на 2019-2021 годы, одобренном сегодня правительством.
Как ожидают, что в следующие три года украинская экономика продолжит демонстрировать рост, начавшийся в 2016 году. В частности, согласно базовому сценарию, в 2019 году ВВП увеличится на 3 проц, в 2020-м — на 3,8 проц, а в 2021-м на 4,1 проц, достигнув 101,6 проц от уровня 2013 года.
Росту экономики в 2019-2021 годах будут способствовать благоприятная конъюнктура на мировых рынках, а также увеличение внутреннего потребительского и инвестиционного спроса.
В 2014-2015 годах украинская экономика находилась в тяжелом кризисе из-за политической нестабильности и военного конфликта в Донбассе. В этот период консолидированное падение ВВП составило 16,5 проц. Между тем в 2016 году Украина вышла из рецессии. По итогам 2018 года Министерство экономического развития и торговли ожидает роста ВВП на 3,2 проц. —0—
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