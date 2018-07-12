Представители моногородов обсудят продвижение своих территорий

"Академия развития моногородов", где будут обсуждаться способы повышения качества городской среды и инструменты для продвижения своих территорий, открывается в четверг в Хабаровске, сообщает фонд развития моногородов.
"Академия развития моногородов" в Хабаровске объединит представителей 24 моногородов из регионов ДФО. Участники получат актуализированную информацию о проектном управлении, способах повышения качества городской среды и инструментах для продвижения своих территорий. Предприниматели узнают о федеральных мерах поддержки малого и среднего бизнеса в моногородах. Разработана деловая игра, на которой представители органов власти отработают вопросы коммуникаций с инвесторами", — говорится в сообщении.
Отмечается, что участниками встречи станут заместитель председателя Внешэкономбанка, руководитель приоритетной программы "Комплексное развитие моногородов" Ирина Макиева, генеральный директор фонда развития моногородов Илья Кривогов, представители правительства РФ, агентства стратегических инициатив, мэры моногородов, бизнесмены.
"Академия развития моногородов" — новый федеральный образовательный проект, инициированный фондом развития моногородов по заказу Минэкономразвития России для команд из всех 319 монопрофильных муниципальных образований страны.
Ранее семинары в рамках "Академии развития моногородов" прошли в Екатеринбурге, Набережных Челнах, Новосибирске, Каспийске, Москве.