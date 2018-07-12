ОСЛО, 12 июля. /ТАСС/. Правительство Норвегии не намерено выражать какой-либо позиции по вопросу о строительстве газопровода «Северный поток — 2». Об этом Норвежскому телеграфному бюро заявила в среду премьер-министр страны Эрна Сульберг, участвующая в саммите НАТО в Брюсселе.
"Это проект, по поводу которого поднималось много вопросов. Однако мы не можем высказать о нем какое-либо мнение, поскольку являемся главным конкурентом России на газовом рынке. Поэтому любые наши заявления будут восприниматься как попытки лить воду на собственную мельницу", — сказала глава норвежского правительства.
Ранее президент США Дональд Трамп выступил в бельгийской столице с критикой стран НАТО, одобривших строительство газопровода «Северный поток — 2». Особенно резко он критиковал Германию, назвав ее заложником России и заявив, что для США неприемлема поддержка Берлином проекта, который принесет миллиарды долларов РФ.
"Северный поток — 2" — проект расширения действующего магистрального газопровода «Северный поток», связывающего Россию и Германию по дну Балтийского моря в обход транзитных государств: Украины, Белоруссии, Польши и других восточноевропейских и прибалтийских стран. Газопровод в целом повторяет маршрут «Северного потока» и пройдет через исключительные экономические зоны и территориальные воды пяти стран — России, Финляндии, Швеции, Дании и Германии.