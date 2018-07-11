Цена нефти Brent упала почти на 6%

Цена барреля нефти марки Brent упала почти на 6%

Цена сентябрьских фьючерсов на нефть марки Brent в ходе торгов на Лондонской бирже на 22:10 мск упала на 5,98% и составила $74,25 за баррель. Об этом свидетельствуют данные торгов. Последний раз стоимость Brent опускалась ниже отметки $75 за баррель 26 июня этого года.

К этому времени стоимость августовских фьючерсов на нефть нефти марки WTI опустилась на 4,25%, до $70,96 за баррель.