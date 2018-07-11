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Цена нефти Brent упала почти на 6%
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Цена барреля нефти марки Brent упала почти на 6% 

Ведомости 20 часов назад
Фото: Reuters
Цена сентябрьских фьючерсов на нефть марки Brent в ходе торгов на Лондонской бирже на 22:10 мск упала на 5,98% и составила $74,25 за баррель. Об этом свидетельствуют данные торгов. Последний раз стоимость Brent опускалась ниже отметки $75 за баррель 26 июня этого года.
К этому времени стоимость августовских фьючерсов на нефть нефти марки WTI опустилась на 4,25%, до $70,96 за баррель.
Цены на нефть падают на фоне ежемесячного доклада ОПЕК. В нем говорится, что Саудовская Аравия в июне увеличила добычу нефти на 405 000 баррелей в сутки, до 10,42 млн баррелей. В конце июня страны ОПЕК+ договорились увеличить добычу на 1 млн баррелей в сутки.
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