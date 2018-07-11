В Италии начали выдавать кредиты под залог пармезана

На Апеннинах находится одно из самых необычных банковских хранилищ в мире, главной драгоценностью которого являются не деньги и не золото, а знаменитый сыр пармезан.

"Банк пармезана владеет двумя хранилищами, на их полках лежат около 500 тысяч голов пармиджано-реджиано. Его приносят сыроваренные заводы провинций Парма, Реджо Эмилия, Модена, Мантова и Болонья. Минэкономразвития позволило нам выпускать долговые ценные бумаги под пармезан", — рассказал "РГ" Роберто Фриньяни, генеральный директор банка Credito Emiliano, больше известного как Credem.

Кредиты в нем выдаются под минимальную ставку. И даже если обанкротившийся производитель не выполнит финансовые обязательства в срок, сыр всегда можно продать, и притом весьма выгодно. Пармезан, который в Италии принято назвать "царем сыров", — одна из самых твердых валют, 50-килограммовая головка сыра даже в кризис не падает в цене, его стоимость переваливает за 1 тысячу евро.

Весь находящийся в хранилище пармезан оценивается в 250 миллионов евро, и ничего удивительного, что банк уже трижды пытались ограбить, но, к счастью, безуспешно. По всему периметру — колючая проволока, камеры осуществляют тотальное наблюдение. "Зайти в хранилище теоретически можно, а вот выйти — практически невозможно. Кроме того, речь все-таки идет не о бриллиантах, которые легко вынести в кармане. Лет десять назад грабителей, которые сюда пробрались, взяли с поличным, — вспоминает Фриньяни. — Преступники планировали вынести около 400-500 голов сыра. Чтобы выгрузить все содержимое хранилища, им бы понабилось бы привлечь более тысячи большегрузных фур. Эту колонну, растянувшуюся на километры, было бы трудно скрыть".