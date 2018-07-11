Ещё
В Италии начали выдавать кредиты под залог пармезана
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В Италии начали выдавать кредиты под залог пармезана 

Российская Газета 21 час назад
Фото: Российская Газета
На Апеннинах находится одно из самых необычных банковских хранилищ в мире, главной драгоценностью которого являются не деньги и не золото, а знаменитый сыр пармезан.
"Банк пармезана владеет двумя хранилищами, на их полках лежат около 500 тысяч голов пармиджано-реджиано. Его приносят сыроваренные заводы провинций Парма, Реджо Эмилия, Модена, Мантова и Болонья. Минэкономразвития позволило нам выпускать долговые ценные бумаги под пармезан", — рассказал "РГ" Роберто Фриньяни, генеральный директор банка Credito Emiliano, больше известного как Credem.
Кредиты в нем выдаются под минимальную ставку. И даже если обанкротившийся производитель не выполнит финансовые обязательства в срок, сыр всегда можно продать, и притом весьма выгодно. Пармезан, который в Италии принято назвать "царем сыров", — одна из самых твердых валют, 50-килограммовая головка сыра даже в кризис не падает в цене, его стоимость переваливает за 1 тысячу евро.
Весь находящийся в хранилище пармезан оценивается в 250 миллионов евро, и ничего удивительного, что банк уже трижды пытались ограбить, но, к счастью, безуспешно. По всему периметру — колючая проволока, камеры осуществляют тотальное наблюдение. "Зайти в хранилище теоретически можно, а вот выйти — практически невозможно. Кроме того, речь все-таки идет не о бриллиантах, которые легко вынести в кармане. Лет десять назад грабителей, которые сюда пробрались, взяли с поличным, — вспоминает Фриньяни. — Преступники планировали вынести около 400-500 голов сыра. Чтобы выгрузить все содержимое хранилища, им бы понабилось бы привлечь более тысячи большегрузных фур. Эту колонну, растянувшуюся на километры, было бы трудно скрыть".
Российская Газета: последние новости
Минздрав поддержал введение акцизов на спирт для парфюмерии Росстат зафиксировал снижение цен на бензин В Госдуме обещали не допустить снижения уровня жизни пенсионеров
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Россиянам стали приходить новые «письма счастья» от ФНС105
Трамп прокомментировал ситуацию с Крымом199
Роза Сябитова назвала размер своей пенсии148
Главу ЕК на саммите НАТО пришлось вести под руки52
Путин нашел для Мутко новую работу82
Видео
01:12
Главу ЕК на саммите НАТО пришлось вести под руки
В мире
04:07
Против Тимати и Крида завели дело
Шоу-бизнес
01:37
Superjet-100 сел без стойки шасси
Происшествия
00:46
Трамп назвал темы предстоящей встречи с Путиным
Политика В мире
01:30
Малахов рассказал о травле после ухода с Первого канала
Шоу-бизнес
07:33
Россиянам стали приходить новые «письма счастья» от ФНС
Личный счет Статьи
01:00
Россияне ждут новый кризис
Экономика Статьи
01:10
Трамп прокомментировал ситуацию с Крымом
В мире США
01:01
В Москве стало легче дышать
Общество Новости Москвы
02:18
Трамп пошутил над речью Макрона
В мире Армия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение