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Казахстан увеличил промпроизводство в I полугодии на 5,2%
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Казахстан увеличил промпроизводство в I полугодии на 5,2% 

Вести.Ru 3 часа назад
Фото: Вести.Ru
Москва, 13 июля — «Вести. Экономика». Объем промышленного производства в Казахстане в январе-июне текущего года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года вырос на 5,2%, сообщил национальный комитет по статистике страны.
Казахстан, второй после РФ производитель нефти в Таможенном Союзе, увеличил добычу сырой нефти на 6,2% до 45,2 млн т, сообщается в статистической сводке. Как сообщали «Вести. Экономика», Рост ВВП Казахстана в январе-июне достиг 4,1%, С начала года инфляция к концу июня составила 2,6%, при этом годовая инфляция замедлилась до 5,9% (это минимальный уровень с октября 2015 г. — прим. ред.). По всем компонентам инфляции наблюдается замедление роста цен. Инвестиции в основной капитал выросли на 25,8%.
"В целом хотелось бы отметить, что с учетом устойчивого и качественного первого полугодия есть потенциал для обеспечения роста ВВП на 4%. Для этого нам необходимо удерживать развитие экономики на уровне 3,9% в III квартале и 4% в IV квартале", — заявил министр национальной экономики республики Тимур Сулейменов на заседании правительства. ВВП Казахстана в 2017 г. вырос на 4%.
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