Как борьба с коррупцией в Узбекистане изменила курс национальной валюты? 

Москва, 12 июля — «Вести. Экономика» За неделю с 5 по 12 июля большинство валют стран СНГ продолжали неплохо повышаться к доллару. Такие негативные для развивающихся рынков новости, как ужесточение монетарной политики США и обострение торговой войны между США и Китаем, вероятнее всего, уже учтены в обменных курсах валют.
Лидером роста на неделе стал узбекский сум, который повысился по отношению к доллару на 4,76%. Поводов для роста стало достаточно, несмотря на то, что во многом обменный курс этой валюты находится под сильным влиянием национального банка. Во-первых, продолжается борьба с коррупцией в Узбекистане, выражающаяся в громких судебных процессах и арестах подозреваемых в преступлениях бывших чиновников. Хотя критики экономической политики президента Шавката Мирзиёева утверждают, что она преимущественно носит характер борьбы с политической оппозицией, можно вспомнить опыт Украины, которая, несмотря на более «демократический» стиль управления государством, добилась меньших успехов в борьбе с коррупцией, чем Узбекистан. Во-вторых, с начала июля 2018 года налоговым и иным надзорным органам в Узбекистане государство запретило внеплановые проверки бизнеса, что, вероятно, связано с необходимостью улучшения инвестиционного климата в стране. Рынок отреагировал на эти решения положительно. Кроме узбекской валюты, подорожали по отношению к доллару белорусский рубль и российский рубль — на 1,28% и 1,2% соответственно. Падение цен на нефть практически никак не отразилось на курсе рубля. Недавно вышедшая статистика по индексу потребительских цен в России за июнь показала, что угроза выхода годовой инфляции в 2018 году за пределы таргета Минфина и ЦБ РФ в 4% в год имеет место, однако не представляет слишком большого значения для экономики. Подорожали к доллару (на 0,15-0,55%) молдавский лей, грузинский лари, украинская гривна, армянский драм. Азербайджанский манат опять остался нейтральным. Лидером снижения оказался казахстанский тенге (-0,44%). Вероятнее всего, на курс тенге негативно повлияло падение цены на нефть. В понедельник 9 июля Национальный банк Казахстана отказался от нового снижения процентной ставки, что позволило немного сдержать падение казахстанской валюты. Подешевел к доллару также киргизский сом (на 0,19%), чему виной стали, вероятно, политический кризис в стране и слухи о возможном дефолте. Таджикский сомони подешевел по отношению к доллару всего на 0,04%.
Слухи о возможном частичном дефолте Кыргызстана по внешнему долгу немного «уронили» киргизский сом, однако не сильно. Поводом для таких слухов послужило заявление правительства Кыргызстана об открытии в Нацбанке счета, на который могут переводить деньги все желающие помочь республике погасить долги перед китайским «Эксимбанком». Напомним, что Киргизия получила еще при предыдущем президенте Алмазбеке Атамбаеве кредит от китайского банка на модернизацию ТЭЦ в Бишкеке на сумму в $386 млн, что соответствует почти 5% ВВП страны, однако, на модернизацию электростанции эти деньги так и не поступили, правительство страны полагает, что они были выведены на счета неких чиновников, а долг перед китайским банком остался. Пока речь о дефолте не идет, но тревожащие слухи уже проникают в СМИ и нервируют валютный рынок. Кроме того, эти слухи способствовали обострению политического кризиса в Кыргызстане. Доллар США за неделю укрепился к корзине мировых валют на 0,36%. Темпы роста доллара продолжают плавно замедляться, а весь мир ожидает предстоящей встречи президентов США и России в Хельсинки, что может создать определенный позитивный фон для российского рубля и других валют постсоветских стран. Наталья Мильчакова, заместитель директора аналитического департамента Альпари