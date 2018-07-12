Рынок акций Нигерии закрылся падением, NSE 30 снизился на 0,18%

Investing.com — Фондовый рынок Нигерии завершил торги четверга падением на фоне негативной динамики со стороны секторов банковских услуг, страхования и нефти и газа.

На момент закрытия на бирже Lagos NSE 30 подешевел на 0,18%, достигнув месячного минимума.

В лидерах роста среди компонентов индекса NSE 30 по итогам сегодняшних торгов были акции Wapco (LAGOS:WAPCO), которые подорожали на 0,60 п. (1,77%), закрывшись на отметке в 34,50. Котировки Stanbicibtc Hl (LAGOS:IBTC) выросли на 0,50 п. (0,98%), завершив торги на уровне 51,50. Бумаги Unilever Nig (LAGOS:UNILEVE) выросли в цене на 0,15 п. (0,29%), закрывшись на отметке 51,90.

Лидерами падения стали акции Pz Cussons LG (LAGOS:PZ), цена которых упала на 1,50 п. (7,89%), завершив сессию на отметке 17,50. Акции Access Bank (LAGOS:ACCESS) поднялись на 0,35 п. (3,37%), закрывшись на уровне 10,10, а Union Bank LG (LAGOS:UBN) снизились в цене на 0,20 п. (3,33%) и завершили торги на отметке 5,95.

На бирже Lagos количество подешевевших бумаг (57) превысило количество закрывшихся в плюсе (24), а котировки 13 акций практически не изменились.

Фьючерс на фьючерсы на нефть WTI с поставкой в августе потерял 0,85%, или 0,60, достигнув отметки $69,78 за баррель. Что касается других товаров, цены на фьючерс на нефть Brent с поставкой в сентябре выросли на 0,38%, или 0,28, до $73,68 за баррель. Фьючерсы на фьючерс на золото с поставкой в августе подорожали на 0,18%, или 2,30, до отметки $1.246,70 за тройскую унцию.

Между тем на рынке Форекс пара EUR/NGN снизилась на 15,59% до 355,900, а котировки USD/NGN повысились на 0,14%, достигнув отметки 361,000.

Фьючерс на индекс USD вырос на 0,03% до 94,51.