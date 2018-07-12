Банк Канады повысил ставку и завершил эпоху мягкой монетарной политики

Банк Канады на заседании 11 июля повысил ключевую процентную ставку с 1,25% до 1,5%. Напомним, что еще в I квартале 2018 года главный управляющий Банка Канады Стивен Полоз заявлял о планах финансового регулятора повысить летом процентную ставку в зависимости от динамики инфляции потребительских цен. Итак, Полоз сказал — Полоз сделал. Процентную ставку повысили, что совпало с ожиданиями рынка. Таким образом, в Канаде сломлен тренд или, точнее сказать, закончилась эпоха мягкой денежно-кредитной политики, которая продолжалась семь лет и начала постепенно меняться только в 2017 году.

В январе текущего года процентная ставка в Канаде была повышена с 1% до 1,25%, однако некоторые эксперты считали, что с высокой вероятностью Банк Канады на этом остановится. Но теперь с уверенностью можно сказать, что финансовый регулятор Канады перешел к жесткой монетарной политике.

Основной вклад в решение Банка Канады внес, безусловно, уровень инфляции. Хотя в настоящее время инфляция потребительских цен в Канаде находится на целевом уровне в 2%, в Банке Канады прогнозируют рост инфляции во втором полугодии 2018 года до 2,5%. Однако канадский регулятор ожидает, что в 2019 году инфляция снова замедлится и вернется на уровень в 2%. Тем не менее, Банк Канады предупредил о том, что до конца 2018 года возможны новые повышения процентной ставки.

В Банке Канады считают, что высокие цены на нефть являются благом для экономики Канады, в первую очередь, для отраслей нефти и газа, однако они могут повлиять на ускорение темпов инфляции. Торговая война между Канадой и США , по нашему мнению, возможна, однако она может оказать слабое влияние на динамику инфляции и экономический рост в Канаде. Повышение процентной ставки может способствовать укреплению канадского доллара по отношению к доллару США. Однако 11 июля на решение Банка Канады по процентной ставке доллар США отреагировал ростом на 0,8%, так что у канадского доллара появляется потенциал для роста на фоне новостей о том, что процентные ставки могут повышаться и в дальнейшем, а также благодаря высоким ценам на нефть.