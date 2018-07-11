Директор Фонда энергетического развития Сергей Пикин объяснил НСН, почему Эстония назвала «политическим» проект «Северный поток — 2».
Премьер-министр Эстонии назвал «Северный поток — 2» политическим проектом, а также заявил, что его страна не видит в нём пользы, пишет ТАСС. Такую позицию он высказал по прибытии на саммит НАТО в Брюсселе.
Директор Фонда энергетического развития Сергей Пикин в эфире НСН объяснил, почему Эстония, а также другие противники строительства газопровода указывают на политическую сторону проекта.
«Политические позиции были давно озвучены, как со стороны Эстонии, так и со стороны прибалтов, Польши, США. Последнюю риторику Трампа мы видели, насколько он был в бешенстве, поскольку этот проект всё ближе и ближе к реализации. Им просто необходимо максимально устраивать такой негативный информационный фон. Дело в том, что у них нет весомых экономических аргументов, чтобы снести этот проект. Ключевой бенефициар «Северного потока — 2», Германия, видит в нём экономический стимул, поэтому с ним и работает. И не видит здесь никакой политики. А эти республики и Польша, Украина не находят здесь экономических аргументов, поэтому работают на уровне политических доводов», — объяснил собеседник НСН.
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Однако высказывания эстонского главы правительства, как и иных политиков, выступающих против газопровода, уже ничего не изменят, и проект будет реализован, заметил Пикин.
«От позиции Эстонии ничего не зависит. Уже исторически сформировался такой пояс противников любых проектов со стороны “Газпрома”, и даже России. Это Польша и все прибалтийские республики. Скажем так, за что платят, то и отыгрывают», — заключил эксперт.
РАН: Позиция Эстонии по «Северному потоку — 2» только ухудшит отношения с РФ «Северный поток — 2» — газопровод, который соединит Россию и Германию через воды Балтийского моря. Его длина составит более 1200 километров. Противниками строительства являются США, Украина, Польша, балтийские страны. В конце июня был поднят вопрос о получении разрешения от Дании, однако тогда эксперты пришли к выводу, что и без согласия Копенгагена проект будет реализован, хоть и с некоторым увеличением расходов.