Эксперт: «Северный поток — 2» построят и без согласия Эстонии

Брюсселе. Премьер-министр Эстонии назвал «Северный поток — 2» политическим проектом, а также заявил, что его страна не видит в нём пользы, пишет ТАСС . Такую позицию он высказал по прибытии на саммит НАТО

Директор Фонда энергетического развития Сергей Пикин в эфире НСН объяснил, почему Эстония, а также другие противники строительства газопровода указывают на политическую сторону проекта.

«Политические позиции были давно озвучены, как со стороны Эстонии, так и со стороны прибалтов, Польши США . Последнюю риторику Трампа мы видели, насколько он был в бешенстве, поскольку этот проект всё ближе и ближе к реализации. Им просто необходимо максимально устраивать такой негативный информационный фон. Дело в том, что у них нет весомых экономических аргументов, чтобы снести этот проект. Ключевой бенефициар «Северного потока — 2», Германия , видит в нём экономический стимул, поэтому с ним и работает. И не видит здесь никакой политики. А эти республики и Польша, Украина не находят здесь экономических аргументов, поэтому работают на уровне политических доводов», — объяснил собеседник НСН.

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Однако высказывания эстонского главы правительства, как и иных политиков, выступающих против газопровода, уже ничего не изменят, и проект будет реализован, заметил Пикин.

«От позиции Эстонии ничего не зависит. Уже исторически сформировался такой пояс противников любых проектов со стороны “Газпрома” , и даже России . Это Польша и все прибалтийские республики. Скажем так, за что платят, то и отыгрывают», — заключил эксперт.