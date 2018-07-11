Ещё
Молдавия возьмет кредит ЕБРР и ЕИБ в 160 млн евро для подключения к электросетям Румынии
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
Десятки тысяч россиян стали потенциальными изменниками
Десятки тысяч россиян стали потенциальными изменниками

Молдавия возьмет кредит ЕБРР и ЕИБ в 160 млн евро для подключения к электросетям Румынии 

Прайм 11 июля 2018
КИШИНЕВ, 11 июл — ПРАЙМ. Правительство Молдавии утвердило проекты законов о ратификации кредитных соглашений с Европейским банком реконструкции и развития (ЕБРР) и Европейским инвестиционныи банком (ЕИБ) на сумму в 160 миллионов евро для взаимподключения к сетям электроэнергии Румынии.
"Энергетическая система Республики Молдова будет подключена к европейской. Правительство сегодня ратифицировало соглашения о займе у ЕБРР и ЕИБ суммы в размере 160 миллионов евро", — написал премьер Павел Филип на странице в соцсети Facebook после заседания.
Проект предусматривает строительство, оснащение и ввод в эксплуатацию ЛЭП между Молдавией и Румынией на четырех объектах. Идея ее постройки была выдвинута министерством экономики и инфраструктуры республики в рамках Энергетической стратегии страны.
"Реализация проекта позволит обеспечить повышенный уровень безопасности и лучшие цены на отечественном рынке электроэнергии, постоянный доступ к региональному рынку электроэнергии, а, в результате, более доступные цены для потребителей", — заявил на заседании министр экономики Кирилл Габурич.
Общая стоимость проекта оценивается в 270 миллионов евро. Помимо кредита в 160 миллионов евро Молдавия получит 70 миллионов евро со стороны Всемирного банка и грант в размере 40 миллионов
Прайм: последние новости
Работающие с "Северным потоком 2" компании находятся под угрозой санкций - госдеп США Наиболее комфортная цена для всех участников нефтяного рынка $74-75 за баррель Минтруд РФ: Рынок труда ежегодно теряет около 400 тыс трудоспособных граждан
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Россиянам стали приходить новые «письма счастья» от ФНС133
Ответ Москвы Тимошенко, новая работа для Мутко и другие события дня6
Главу ЕК на саммите НАТО пришлось вести под руки90
Роза Сябитова назвала размер своей пенсии148
Десятки тысяч россиян стали потенциальными изменниками31
Видео
01:12
Главу ЕК на саммите НАТО пришлось вести под руки
В мире
04:07
Против Тимати и Крида завели дело
Шоу-бизнес
01:37
Superjet-100 сел без стойки шасси
Происшествия
00:46
Трамп назвал темы предстоящей встречи с Путиным
Политика В мире
01:30
Малахов рассказал о травле после ухода с Первого канала
Шоу-бизнес
07:33
Россиянам стали приходить новые «письма счастья» от ФНС
Личный счет Статьи
01:00
Россияне ждут новый кризис
Экономика Статьи
01:10
Трамп прокомментировал ситуацию с Крымом
В мире США
01:01
В Москве стало легче дышать
Общество Новости Москвы
02:18
Трамп пошутил над речью Макрона
В мире Армия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение