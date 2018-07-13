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ОБЗОР — Рубль вечером теряет против доллара и евро на хеджировании рисков перед выходными
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ОБЗОР — Рубль вечером теряет против доллара и евро на хеджировании рисков перед выходными 

Прайм 1 час назад
МОСКВА, 13 июл /ПРАЙМ/, Дмитрий Майоров. Рубль вечером в пятницу заметно снижается против доллара и евро после довольно уверенной динамики, преобладавшей в течение недели.
Курс доллара расчетами «завтра» к 20.55 мск повышался на 37 копеек, до 62,61 рубля, курс евро — на 40 копеек, до 73,05 рубля, следует из данных Московской биржи.
Попытки рынка нефти закрепиться выше уровня 75 долларов за баррель по-прежнему игнорируются курсом рубля, говорят трейдеры.
РУБЛЬ КОРРЕКТИРУЕТСЯ ВНИЗ
Рубль вечером в пятницу снижается против доллара и евро, несмотря на попытки рынка нефти оттолкнуться вверх от уровня 75 долларов за баррель.
"Черное золото" пытается скорректировать провал середины недели, когда цена, не сумев выйти на психологически значимую отметку 80 долларов за баррель, провалилась в район 73 долларов.
Однако российская валюта продолжает демонстрировать независимость от рынка нефти. Снижение потока продаж валюты перед выходными, возможно, связано с хеджированием рисков игроками, полагают эксперты.
В итоге, доллар и евро вечером повышаются к рублю на 0,6-0,7%, а рублевая цена марки Brent слегка подросла — в район 4,7 тысячи за баррель.
ПРОГНОЗЫ И РЕКОМЕНДАЦИИ
На следующих торгах американская валюта будет колебаться в диапазоне 62-63 рубля, евро — в коридоре 72,4-73,6 рубля, оценил Иван Марчена из компании Forex Club.
Позиции доллара продолжают оставаться крайне неустойчивыми, считает Ирина Комарова из РЭУ имени Плеханова.
"На предстоящей неделе высока вероятность ослабления курса американской валюты до отметки в 62 рубля. Несмотря на позитивную макроэкономическую конъюнктуру, в частности, рост потребительских расходов американцев, расширение инвестиций в запасы, а также снижение первичных обращений за пособием по безработице, доллар продолжает оставаться в зоне повышенной волатильности", — отмечает эксперт.
"Виной тому продолжают оставаться обостряющиеся торговые отношения США и Китая, вынуждающие иностранных инвесторов в настоящее время с особой осторожностью вкладывать в американскую экономику", — пояснила она.
Прайм: последние новости
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