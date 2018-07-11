ОБЗОР — Рубль перед закрытием торгов усилил снижение на провале нефти до $73

МОСКВА , 11 июл /ПРАЙМ/, Дмитрий Майоров . Рубль в среду вечером снижался к доллару и евро вслед за провалом рынка нефти в район 73 долларов за баррель, говорят трейдеры.

Словесные интервенции первого вице-премьера РФ министра финансов Антона Силуанова добавили давления на валюту РФ, хотя она и пытается сопротивляться, говорят эксперты.

Курс доллара расчетами «завтра» к 22.38 мск повышался на 65 копеек — до 62,38 рубля, курс евро — на 25 копеек, до 72,81 рубля, следует из данных Московской биржи

РУБЛЬ КОРРЕКТИРУЕТСЯ ВНИЗ

Курс рубля снижался к доллару и евро вечером на фоне провала рынка нефти более чем на 6%, в район отметки в 73 доллара за баррель сорта Brent.

Рынок «черного золота» корректируется вниз после взлета накануне выше уровня 79 долларов за баррель, произошедшего на фоне опасений по поводу сокращения поставок энергоресурсов из Норвегии в связи с начавшейся там забастовкой работников шельфовых месторождений.

Кроме того, давление на нефтяные котировки добавили новости из Ливии , где национальная нефтяная компания National Oil в среду заявила о снятии режима чрезвычайного положения в отношении восточных нефтяных портов страны после того, как контроль над ними вновь был передан компании. Страна может вернуть на рынок около 700 тысяч баррелей в сутки, отмечает Иван Марчена из ГК Forex Club.

Вечером атаки нефтяных «медведей» усилились. Свой вклад вносят риски развития торговых войн из-за новых инициатив США против китайского экспорта, которые могут понизить деловую активность мировой экономики, говорят эксперты.

Однако рубль демонстрирует устойчивость, отвязавшись от котировок «черного золота». В итоге рублевая цена нефти опустилась к уровню 4,6 тысячи рублей за баррель, хотя еще несколько дней назад она пыталась дотянуться до уровня 5 тысяч рублей. Доллар и евро вечером прибавляли 0,3-1,1% к рублю.

ПРОГНОЗЫ И РЕКОМЕНДАЦИИ

На следующих торгах американская валюта будет колебаться в диапазоне 61,5-62,5 рубля, евро — в коридоре 72-73,2 рубля, считает Иван Марчена, аналитик Forex Club.