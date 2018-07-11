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Названы самые успешные в бизнесе женщины США
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Forbes опубликовал рейтинг самых успешных в бизнесе женщин США 

РИА Новости 11 июля 2018
Фото: © AFP 2018 / Robyn Beck
Журнал Forbes в четвертый раз опубликовал список 60 самых успешных в бизнесе женщин США, которые добились признания своими силами.
По данным журнала, их общее состояние оценивается в 71 миллиард долларов, что на 15% больше, чем в 2017 году. Минимальный объем капитала, необходимый для попадания в данный рейтинг, вырос на 23% и оценивается в 320 миллионов долларов. Так, на 60-ом месте рейтинга оказалась певица Тейлор Свифт, чей капитал и составил 320 миллионов долларов.
Всего в списке из 60 женщин 24 являются миллиардерами. В прошлом году женщин-миллиардеров насчитывалось 18.
Самой богатой женщиной США, добившейся успеха своими силами, стала сооснователь компании ABC Supply Диана Хендрикс (Diane Hendricks), ее состояние оценивается в 4,9 миллиарда долларов. Второе место занимает предприниматель, сооснователь Little Caesars Pizza Мариан Илитч (Marian Ilitch), ее богатство составляет 4,3 миллиарда долларов. На третьем месте оказалась основатель и главный директор компании Epic Systems Джуди Фолкнер (Judy Faulkner) с состоянием в 3,5 миллиарда долларов.
В общей сложности 17 женщин разбогатели благодаря сфере моды и ритейлу, семь из них занимаются продажей косметики и средств по уходу за кожей, отмечает журнал. Отрасль технологий помогла нарастить капитал 13 членам рейтинга, средства массовой информации и развлечения — 10 женщинам из списка.
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