Сторонники «Единой России» обсудили изменение пенсионной системы

На встрече обсудили гарядущие изменения в пенсионное законодательство и возможные меры контроля за исполнением новой системы, передаёт корреспондент ФедералПресс.

Об актуальности реформирования пенсионного законодательства сказал и первый заместитель руководителя фракции «Единая Россия» в Госдуме Андрей Исаев. «С моей точки зрения, правительство поставило вопрос абсолютно правильно. Собираемся ли мы в нашей стране пенсионную систему сохранять, об этом законопроект, внесенный в правительство», — отметил парламентарий.

Исаев сделал акцент на том, что нынешняя пенсионная реформа не соответствует современным требованиям «Увеличилась продолжительность жизни, в разы увеличилось количество получателей пенсии, а принципы пенсионного законодательства равно как и принципы его формирования остались прежними», — заявил политик.

По словам заместителя руководителя фракции, пенсия сегодня — социальная выплата, на которую невозможно жить. Главная причина этого — переизбыток населения, находящегося в черте пенсионного возраста: «пенсии маленькие, потому что их получает большое количество людей, в том числе те, кто не утратил свою трудоспособность».

Также Андрей Исаев рассказал о перспективах повышения пенсии в случае, если законопроект не будет реализован. «Ближайшие несколько лет мы будем индексировать пенсию по инфляции прошлого года. Но возможности иссякнут, и государство бросит в эту топку имеющийся резерв по национальному благосостояния. Он тоже закончится. После того как это все завершится, это социальное пособие, именуемое у нас пенсией, существенно и резко снизится. Будут установлены одинаковые для всех выплаты, так как разница потеряет всякое значение. Получать это пособие будет половина взрослого населения страны. Вторая половина — его платить в виде взносов или налогов. Пособие будет маленькое, прожить на него будет невозможно», — сделал неутешительный прогноз Исаев

Сергей Боярский, в свою очередь, опроверг популярный у оппозиционных партий аргумент о высокой смертности возрастного населения страны. «Если у нас люди не доживают до пенсии, откуда у нас 46 миллионов пенсионеров», — заметил лидер стронииков партии.

Кроме того, депутат напомнил, что применяемый часто в разговоре о законопроекте показатель «среднего возраста» устарел. «Нельзя пользоваться показателем среднего возраста, когда говорим о пенсии. Давайте использовать понятие „период получения пенсии“. В России для мужчин он 17 лет, а для женщин — 26. Прогнозируемые изменения этого показателя практически нивелированы», — отметил Боярский.

Фракция «Единой России» в Госдуме планирует разработать индикаторы и критерии, по которым можно будет оценивать экономический эффект реформы. Сторонники партии сделали акцент на создании механизма «мониторинга социально-экономического эффекта от проведения изменений».

Депутат Госдумы Сергей Боярский отметил, что «нижняя палата может организовать парламентский контроль за соблюдением обеспечения пенсии в размере не менее 40% от утраченного заработка». По словам Боярского, это требование указано в 102 конвенции Международной организации труда.

На заседании прозвучало мнение и о недостатках готовящегося проекта. Член общественного совета при министерстве труда Максим Довгялло сообщил, что «расчёты, которые были проведены перед Общественным советом на базе данных Росстата, показали, что в нашей системе 30% работающих людей имеют досрочную пенсию». «50% той экономии денег, которая будет образована в результате увеличения пенсии на 8-5 лет, будет съедена за счет того, что более длительный период люди будут получать досрочную пенсию», — отметил эксперт.

Первое чтение проекта пенсионной реформы пройдет в Государственной Думе уже на следующей неделе. Ранее сообщалось, что 14 июня правительство России одобрило законопроект о повышении пенсионного возраста, согласно которому пенсионный возраст граждан планируется повысить до 65 лет для мужчин и 63 лет для женщин.