Эксперты опасаются роста цен на пшено

Эксперты не исключают рост цен на пшено в России в этом году

Участники рынка отмечают рост оптовых цен на пшено в 2,5 раза за год, при этом не исключая, что и в дальнейшем стоимость этого вида зерна будет расти. Такую точку зрения высказали ТАСС опрошенные эксперты.

"В прошлом году в конце сезона у нас оптовые цены были примерно 11 рублей за 1 кг, в этом году они 28 рублей. Скорее всего, цены будут еще выше к концу следующего года", — считает генеральный директор Института конъюнктуры аграрного рынка (ИКАР) Дмитрий Рылько. В то же время, по его словам, конце сезона 2010 года оптовые цены достигли рекордного уровня, 50 рублей за 1 кг. При этом он пока затруднился ответить на вопрос о том, насколько могут вырасти цены в этом году.

Эксперт объяснил, что уже второй год подряд в России засеиваются просом рекордно низкие площади.

"В прошлом году был рекордно низкий сев, но зерно было в неплохом состоянии. В этом году у нас продолжение низкого сева, и мы видим неважнецкое состояние [злака]", — пояснил он.

Основными потребителями пшена, по словам Рылько, является любители пшенной каши и домашние попугаи и канарейки.

"Дело в том, что когда затрагиваются интересы попугайчиков и канареечек, за это готовы платить бешеные деньги, что, собственно говоря, и случилось в 2010 году", — сказал он.

Эксперт отметил, что в России пшено заменить нечем, но в случае возникновения дефицита придется закупать пшено в Польше или других странах Европы.

Определенные трудности с урожаем проса отмечает и глава Российского зернового союза (РЗС) Аркадий Злочевский , но призывает не придавать этому значения. "Мы прожили прошлый сезон с так называемым условным дефицитом проса, но это не заметил никто из населения", — говорит он. По его мнению, пшено не пользуется большим спросом в России.

Прогноз по ячменю, кукурузе и гречке

Директор аналитического центра "Совэкон" Андрей Сизов не исключает возникновения в России проблем с урожаем ячменя и кукурузы. Эксперт уже сократил прогноз по урожаю ячменя до 16,9 млн т с 17,8 млн т, по кукурузе — с 12,7 млн т до 12,5 млн т. "Установившаяся сухая погода в значительной степени не важна для пшеницы, которая уже сформировалась, а более важна для этих яровых культур", — считает он. По его мнению, если в регионах-производителях этих культур в ближайшую неделю или две не пройдут заметные дожди, то будет нанесен урон по урожайности этих культур.

Впрочем, по словам Сизова, возможные проблемы с этими культурами никак не отразятся на потребителях. "Если мы говорим о потребителях, о тех, кто ходит в магазин, то я не думаю, что они что-то заметят. Цены не поднимутся, речь будет идти о сотых процента к инфляции. Все равно урожай будет в целом довольно высоким, потому что запасы довольно высоки", — сказал он.

При этом проблем с гречкой, дефицит которой случился на российском рынке в 2010 и 2014 годах, в этом году эксперты не ждут. "Нормально все с гречкой, там такие запасы переходящие, что опасаться чего-то не стоит", — считает Злочевский.

Снижение прогноза по урожаю зерна

В связи с засухой в некоторых регионах России и поздним севом на востоке страны большинство экспертов понизили прогнозы по урожаю зерна в России. По словам Рылько, ИКАР уменьшил прогноз по урожаю зерна с 114,8 млн т до 112,8 млн т, при этом ожидания по производству пшеницы снизились с 71,5 до 70,8 млн т, производству ячменя — с 17,8 до 17,5 млн т, производству кукурузы — с 12,3 до 11,5 млн т. ИКАР также снизил прогноз по экспорту зерна с 43,2 млн тонн до 41 млн тонн.

Понизил прогноз и "Совэкон".

"Прогноз по зерновым в целом снижен с 118,6 млн т до 113,9 млн т, по пшенице — с 72,5 млн т до 69,6 млн т. Это связано с тем, что была невысокая стартовая урожайность, сухая погода, распространение засухи в регионах юга, в Поволжье и в центре", — рассказал Сизов.

РЗС пока сохраняет прогноз по урожаю зерна в размере 107-110 млн т, но не исключает, что он может быть как понижен, так и повышен в зависимости от погодных условий, отметил Злочевский. По его словам, прогноз союза по экспорту составляет около 40 млн тонн, из которых 30 млн тонн составит пшеница.

Сохраняет прогноз по экспорту руководитель аналитического центра "Русагротранс" Игорь Павенский . Он сообщил, что ожидания центра по урожаю составляют 115,7 млн т, но не исключил, что прогноз будет скорректирован в зависимости от погодных условий. Прогноз центра по экспорту основных зерновых — 43 млн т, из которых 32-33 млн т составит пшеница