К концу года нерезиденты могут вновь рассмотреть вложения в российский госдолг 

Основные надежды части инвесторов на то, что вереница не самых идейно насыщенных сессий на российском финансовом рынке будет прервана, связаны со встречей между Д. Трампом и В. Путиным в ближайший понедельник.
Как мы указывали прежде, с учетом сложности геополитических раскладов, вряд ли приходится рассчитывать на прорывные решения / заявления по итогам мероприятия. Основное внимание — предположительно — будет сосредоточено на таких темах, как вмешательство в американские выборы, обстановка в Сирии, нефтяной рынок, ситуация на Украине.
Нельзя, однако, не заметить, что уровень новостного шума вокруг темы российской геополитики существенно снизился после «шока» апреля т.г. Наш базовый сценарий все еще предполагает, что в ближайшие недели / месяцы иностранные инвесторы будут использовать моменты крепости рынка ОФЗ для нормализации своих позиций. Согласно первой оценке внешнего долга РФ на 1 июля (впоследствии будет уточнена), на конец 2к’18 вложения нерезидентов в ОФЗ составили 1.97 трлн руб., таким образом, снизившись на 152 млрд руб. за июнь и на 380 млрд руб. с начала квартала.
Вместе с тем, не исключено, что уже к концу года — если геополитическая пауза продлится, а ЦБ перейдет к плавному смягчению риторики — они будут готовы вновь рассмотреть аккуратные вложения в российский госдолг.