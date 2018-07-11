Президент Литвы: «Северный поток — 2» станет помехой для свободной энергетической политики

Даля Грибаускайте. ВИЛЬНЮС , 11 июля. / ТАСС /. Газопровод «Северный поток — 2» станет для некоторых стран помехой в проведении свободной политики в сфере энергетики. Такое мнение в среду в эфире национального радио высказала находящаяся в Брюсселе на саммите НАТО президент Литвы

"Северный поток — 2" связывает руки некоторым европейским странам как минимум в проведении свободной энергетической политики", — считает она.

По словам президента балтийской республики, Вильнюс изначально придерживался позиции, что «Северный поток — 2» является геополитическим начинанием. «Это политически ангажированный проект без какого-либо экономического обоснования.