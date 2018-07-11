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Президент Литвы: «Северный поток — 2» станет помехой для свободной энергетической политики
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Президент Литвы: «Северный поток — 2» станет помехой для свободной энергетической политики 

ТАСС 11 июля 2018
ВИЛЬНЮС, 11 июля. /ТАСС/. Газопровод «Северный поток — 2» станет для некоторых стран помехой в проведении свободной политики в сфере энергетики. Такое мнение в среду в эфире национального радио высказала находящаяся в Брюсселе на саммите НАТО президент Литвы Даля Грибаускайте.
"Северный поток — 2" связывает руки некоторым европейским странам как минимум в проведении свободной энергетической политики", — считает она.
По словам президента балтийской республики, Вильнюс изначально придерживался позиции, что «Северный поток — 2» является геополитическим начинанием. «Это политически ангажированный проект без какого-либо экономического обоснования.
Мы знаем, что с помощью энергетических инструментов Россия постоянно пытается влиять на внутреннюю политику [других стран]», — утверждает Грибаускайте.
ТАСС: последние новости
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