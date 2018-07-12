России присудили макроэкономический кубок мира

Этот табель о рангах составляется каждые полгода на основе 4,8 тысяч показателей. В их числе рост ВВП, инфляция, бюджетная политика, состояние внешней торговли, риски в банковской сфере. GEM-10 — часть глобального рейтинга развивающихся и пограничных рынков, охватывающего 68 стран. Свое очередное исследование аналитики банка приурочили к мундиалю.

«Хотя Россия не прошла в полуфинал ЧМ-2018 по футболу, она выигрывает макроэкономический кубок среди стран GEM-10», — говорится в обзоре BofA.

Россия значительно сократила свои долги, хотя их уровень и так один из самых низких в мире, тогда как Китай, напротив, долговую нагрузку нарастил, поясняют эксперты банка. Кроме того, у России самые сильные показатели внешней ликвидности, текущего счета и сбалансированности бюджета среди крупных развивающихся стран.

У Южной Кореи также неплохие результаты по данным пунктам. Но оба лидера рейтинга не могут похвастаться активным ростом ВВП, который остается сильной стороной Китая. В плюс КНР идет и объем чистых иностранных активов, однако показатели его внутренней задолженности и внешней ликвидности ухудшаются, отмечается в обзоре. На четвертой позиции глобальной десятки расположилась Индонезия

Дожить до сентября

Дмитрий Шишов. Оценка Bank of America Merrill Lynch в целом верная, считает начальник управления информационно-аналитического контента « БКС брокер

«Если рассматривать макроэкономические показатели, то ситуация выглядит вполне устойчивой. Но есть и другие вещи, на которые стоит обращать внимание, — это слабый рост ВВП и низкая покупательная способность населения. Это как раз те зоны, над которыми стоит усиленно работать», — сказал он «Ридусу».

В то же время однозначно утверждать, что российская экономика является сильнейшей среди развивающихся стран, пока сложно, отмечает эксперт. По его словам, это сможет показать только будущее: как страна пройдет период турбулентности на мировом рынке.

«Но то, что наша экономика стала за последние годы более устойчивой к внешним шокам — это точно. Если к этому добавить, что нам приходится последние годы развиваться в условиях достаточно жёсткого санкционного режима, тут вывод однозначный: мы неплохо проходим этот период и при этом еще продолжаем развиваться», — утверждает Шишов.

Вице-президент «Золотого монетного дома» Алексей Вязовский , в свою очередь, полагает, что уровень долговой нагрузки — не самый главный показатель экономической силы. Рост ВВП в этом плане гораздо важнее. У Китая он прибавляется на 6−7%, а у России с трудом переваливает за единицу. И китайцы могут себе позволить наращивать долг более быстрыми темпами, чем россияне.

Госдолг у России действительно маленький по отношению к Европе и США , но если к нему прибавить долги госкорпораций, которые фактически тоже государственные (например, «Газпрома» или безумно закредитованной «Роснефти» ), цифры получатся уже не такие позитивные, напоминает аналитик. Кроме того, тем же США их гигантские долги (по некоторым оценкам, самые большие за всю историю человечества в пересчете на золото) не мешают считаться одной из самых сильных экономик мира. И даже в Китае по сравнению с США долговая нагрузка не такая уж страшная.

«У нас и экономика меньше. Это обычная ситуация. Чем больше экономика, тем большую кредитную нагрузку вы может себе позволить, и наоборот», — добавляет Вязовский.

При этом он признает, что положение КНР сейчас дает определенные поводы для беспокойства. Если торговая война будет развиваться по самому негативному сценарию, Китай будет чувствовать себя плохо. Но и Россия в стороне не останется, по той простой причине, что в этом случае резко упадут цены на нефть, поскольку Китай — крупнейший ее потребитель — снизит спрос на энергоресурсы.

Эксперт предлагает не торопиться с оценками и дождаться августа и сентября — традиционно сложных месяцев для российской экономики. К тому времени закончится футбольный ажиотаж и снова вылезут все структурные проблемы, прогнозирует аналитик: усиление санкций и оттока капитала, падение доходов населения, резкий всплеск инфляции, который заставит забыть про снижение процентных ставок и приведет к удорожанию капитала.

В зоне турбулентности

В силу российской экономики не верят и иностранные инвесторы, которые продолжают сокращать вложения в нее довольно бодрыми темпами. По статистике Банка России , за первое полугодие 2018 года приток прямых иностранных инвестиций (то есть вложений в реальный сектор в виде открытия бизнеса или покупки доли в предприятиях) обвалился в 2,4 раза — до 7,6 млрд долларов, пишет Finanz.ru

За весь прошлый год российская экономика получила 23,2 млрд долларов от прямых инвесторов из-за рубежа. Это на 25% меньше, чем в 2016-м, вдвое меньше, чем в 2011-м, и втрое ниже показателя 2013 года. Причем в четвертом квартале нерезиденты вовсе сворачивали операции и распродавали активы, после чего вывели 1,6 млрд долларов.

Отток прямых инвесторов на квартальной основе был зафиксирован центробанком лишь третий раз с 1992 года: даже на фоне дефолта 1998-го и мирового финансового кризиса 2008−09 гг. в реальный сектор РФ приходили деньги из-за рубежа, напоминает издание.

Сокращение вложений зарубежного бизнеса в российскую экономику обусловлено двумя факторами, считает Шишов. Первый — санкции, которые ограничивают кооперацию с западными партнерами. Второй — политика США по возвращению промышленности на свою территорию. Это общемировая проблема, и торговые войны, которые сейчас начинаются, только начало этого процесса, предупреждает эксперт.

«Также Штаты начали цикл повышения процентных ставок, что привело к росту доходностей трежерис и капитал с развивающихся стран начал разворачиваться в сторону США. Они сейчас, как пылесос, высасывают все излишки капитала на себя, тем самым создавая в будущем предпосылки для проблемы ликвидности в развивающихся экономиках», — рассуждает аналитик.

Он признает, что проблемы в российской экономике будут сохраняться еще долго, несмотря на ее текущую устойчивость. И это может вызвать дальнейшее ослабление рубля и снижение покупательной способности населения.