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Минэкономразвития ожидает снижения цен в августе
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Минэкономразвития ожидает снижения цен в августе 

Rambler News Service 2 часа назад
Фото: Федеральное агентство политических новостей
Потребительские цены в августе могут снизиться на 0,1% по сравнению с июлем, при этом в годовом выражении в августе инфляция ускорится до 2,9-3,1%, следует из подготовленного Минэкономразвития обзора «Картина инфляции. июль 2018 года»
«В июле, по оценке Минэкономразвития России, помесячные темпы роста потребительских цен вернутся в диапазон 0,3-0,4% месяц к месяцу, а в августе снизятся до -0,1-0,0% месяц к месяцу. При этом в годовом выражении инфляция ускорится до 2,5-2,6% в июле и 2,9— 3,1% год к году в августе, что связано с низкой базой соответствующих месяцев прошлого года», — говорится в документе.
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