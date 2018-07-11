Ещё
Премьер Эстонии назвал «Северный поток — 2» политическим проектом
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Премьер Эстонии назвал «Северный поток — 2» политическим проектом 

Газета.Ru 11 июля 2018
Премьер-министр Эстонии Юри Ратас заявил, что газопровод «Северный поток — 2» является политическим проектом. Об этом сообщает ERR.
По его словам, Эстония «не видит смысла в строительстве „Северного потока — 2“.
Он также добавил, что позиция правительство Эстонии считает газопровод политическим проектом.
Ранее министр иностранных дел Эстонии Свен Миксер заявил о необходимости остановки строительства газопровода „Северный поток — 2“.
По его мнению, газопровод якобы является „рычагом, с помощью которого Россия хочет вмешиваться в европейскую политику“.
Газета.Ru: последние новости
Глава Минэнерго США ответил на вопрос о санкциях против "Северного потока - 2" Росфинмониторинг предотвратил вывод за рубеж около 50 млрд рублей Госдума отклонила законопроект о гендерном равенстве
Комментарии  Ещё 5 источников 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Десятки тысяч россиян стали потенциальными изменниками76
Ответ Москвы Тимошенко и другие события дня9
Россиянам стали приходить новые «письма счастья» от ФНС140
Главу ЕК на саммите НАТО пришлось вести под руки107
Роза Сябитова назвала размер своей пенсии149
Видео
01:12
Главу ЕК на саммите НАТО пришлось вести под руки
В мире
04:07
Против Тимати и Крида завели дело
Шоу-бизнес
00:41
Десятки тысяч россиян стали потенциальными изменниками
Интернет Наука и техника
01:37
Superjet-100 сел без стойки шасси
Происшествия
00:46
Трамп назвал темы предстоящей встречи с Путиным
Политика В мире
01:30
Малахов рассказал о травле после ухода с Первого канала
Шоу-бизнес
07:33
Россиянам стали приходить новые «письма счастья» от ФНС
Личный счет Статьи
01:00
Россияне ждут новый кризис
Экономика Статьи
01:10
Трамп прокомментировал ситуацию с Крымом
В мире США
01:01
В Москве стало легче дышать
Общество Новости Москвы
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение