Премьер-министр Эстонии Юри Ратас заявил, что газопровод «Северный поток — 2» является политическим проектом. Об этом сообщает ERR.
По его словам, Эстония «не видит смысла в строительстве „Северного потока — 2“.
Он также добавил, что позиция правительство Эстонии считает газопровод политическим проектом.
Ранее министр иностранных дел Эстонии Свен Миксер заявил о необходимости остановки строительства газопровода „Северный поток — 2“.
По его мнению, газопровод якобы является „рычагом, с помощью которого Россия хочет вмешиваться в европейскую политику“.