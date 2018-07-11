Премьер Эстонии назвал «Северный поток — 2» политическим проектом

Премьер-министр Эстонии Юри Ратас заявил, что газопровод «Северный поток — 2» является политическим проектом. Об этом сообщает ERR.

По его словам, Эстония «не видит смысла в строительстве „Северного потока — 2“.

Он также добавил, что позиция правительство Эстонии считает газопровод политическим проектом.

Ранее министр иностранных дел Эстонии Свен Миксер заявил о необходимости остановки строительства газопровода „Северный поток — 2“.