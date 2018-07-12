В Екатеринбурге подняли тарифы на «коммуналку» 

В Екатеринбурге повысили тарифы на ряд коммунальных услуг для жильцов многоквартирных домов. Согласно постановлению от 6 июля, опубликованному на официальном портале горадминистрации, выросли ставки за содержание домов, текущий ремонт и услуги управляющих компаний.
В среднем тарифы увеличатся примерно на рубль с квадратного метра. В частности, для газифицированных многоквартирных домов с лифтами, но без мусоропровода ставка вырастет с 26,01 рубля до 26,97 рубля. А для зданий без газа, лифтов и мусорокамер тариф поднимется с 20,35 рубля до 21,1 рубля. Суммы в квитанциях жителей домов с газом, но без лифта и мусоропровода при этом будут высчитываться по ставке 21,85 рубля против 20,85 рубля за «квадрат» до повышения, передает "Уралинформбюро".
Следует отметить, что по данным Росстата в первом квартале 2018 года долги россиян по ЖКХ составили 1,4 триллиона рублей, увеличившись на 5,3% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Средний размер задолженности находится на уровне 46 тысяч рублей, пишут "Известия".