Бюджеты муниципалитетов смогут рефинансировать коммерческие кредиты

Соответствующие поправки в постановление правительства Самарской области внесли 11 июля на заседании регправительства.

"Поправки в порядок предоставления, использования и возврата бюджетных кредитов из областного бюджета местным бюджетам вносятся в рамках исполнения поручения главы региона Дмитрия Азарова ", — пояснил врио зампредседателя правительства Самарской области — министра управления финансами Андрей Прямилов

Согласно новому документу, муниципалитеты смогут брать бюджетные кредиты из областной казны на рефинансирование коммерческих займов суммой не более 10 млн рублей. При этом сумма бюджетного кредита не должна превышать 75% от суммы рефинансируемого займа. Андрей Прямилов отметил, что на такие займы смогут претендовать в основном малые и средние города, а также муниципальные районы региона.

"Мы ожидаем, что уже до конца года сумма рефинансируемых таких образом кредитов может составить до 50 млн рублей, — сказал руководитель облминфина. — Такая мера позволит значительно снизить долговую нагрузку на муниципалитеты — сейчас они берут коммерческие кредиты под 9-12% годовых, а областная казна предоставляет займы под 1/4 ставки ЦБ , что значительно меньше (сегодня ключевая ставка ЦБ составляет 7,25% годовых — прим.ред.)".

На этом же заседании облправительства были одобрены бюджетные кредиты Клявлинскому и Большеглушицкому районам. Клявлинский район получил из областной казны займ в 5 млн руб. на 1 год под 1/8 ставки ЦБ, а Большеглушицкий район — 4,6 млн руб. на три года под 1/4 ставки ЦБ.