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На следующей неделе в РФ может быть зафиксирована дефляция
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На следующей неделе в РФ может быть зафиксирована дефляция 

Прайм 7 часов назад
Фото: Вести.Ru
За неделю, завершившуюся 9 июля, потребительские цены в России выросли на 0,2%, так же как неделей ранее. С начала июля инфляция составила 0,3%, а с начала года — 2,4%. Недельный рост цен в первую очередь был обусловлен дальнейшим повышением тарифов ЖКХ, которые выросли на 0,7-1,3%. Кроме того, на отчетной неделе подорожало пшено, мясо птицы, сахар, колбасные изделия и ржаной хлеб — на 0,2-0,3%. При этом продолжилось снижение цен на фрукты и овощи: в этом сегменте цены снизились на 1,5%.
При этом уровень недельной инфляции остался ниже, чем годом ранее, когда за первые 10 дней июля потребительские цены выросли на 0,4%. В последующие недели эффект от повышения тарифов должен сгладиться, так что показатель недельной инфляции должен снизиться и, возможно, даже будет зафиксирована дефляция, говорится в обзоре Sberbank Investment Research.
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