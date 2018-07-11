Мнение: Роста цен в связи с изменениями в 214-ФЗ ожидают инвесторы рынка жилья

Ожидание роста цен в связи с вступлением в действие новых поправок в закон 214-ФЗ наиболее распространено среди покупателей, использующих новое жилье как объект инвестиций. Об этом заявила директор по продажам компании «Главстрой-СПб» Юлия Ружицкая. При этом, по ее данным, доля инвестиционных покупок на рынке жилья в первом полугодии не превышала 10%. «При том, что 3-5 лет назад они покупали порядка 20% нового жилья», — уточнила эксперт. Рост средних цен на жилье, по оценке Юлии Ружицкой, в первом полугодии составил 5-6%. «Причем на первый квартал увеличение ценника достигло примерно 5%, а за второй квартал роста почти не было», — добавила она.