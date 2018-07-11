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Мнение: Роста цен в связи с изменениями в 214-ФЗ ожидают инвесторы рынка жилья
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Мнение: Роста цен в связи с изменениями в 214-ФЗ ожидают инвесторы рынка жилья 

АСН-Инфо 11 июля 2018
Фото: АСН-Инфо
Ожидание роста цен в связи с вступлением в действие новых поправок в закон 214-ФЗ наиболее распространено среди покупателей, использующих новое жилье как объект инвестиций.
Об этом заявила директор по продажам компании «Главстрой-СПб» Юлия Ружицкая. При этом, по ее данным, доля инвестиционных покупок на рынке жилья в первом полугодии не превышала 10%. «При том, что 3-5 лет назад они покупали порядка 20% нового жилья», — уточнила эксперт. Рост средних цен на жилье, по оценке Юлии Ружицкой, в первом полугодии составил 5-6%. «Причем на первый квартал увеличение ценника достигло примерно 5%, а за второй квартал роста почти не было», — добавила она.
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