Виллеруа: ставка ЕЦБ может вырасти летом 2019 года 

Франсуа Виллеруа де Гало EPA/NG HAN GUAN
Москва, 11 июля — «Вести. Экономика». Первый рост процентных ставок Европейского центрального банка (ЕЦБ) может случиться в какой-то момент летом 2019 года, если это позволит инфляция, заявил представитель ЕЦБ Виллеруа де Гало. По его словам, программа скупки активов должна закончиться в декабре, а первый рост процентной ставки может произойти как можно скорее к лету 2019 года в зависимости от прогноза инфляции. В июне представители ЕЦБ заявили, что ключевая процентная ставка останется неизменной, по крайней мере, летом 2019 года, что заставило инвесторов гадать, будет ли решение по ставке принято летом или только позже. С тех пор финансовые рынки стали прогнозировать, что первое повышение ставки может произойти к концу 2019 года, несмотря на рекомендации ЕЦБ, что в значительной степени и раскрыто в комментариях Виллеруа.