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Саудовская Аравия резко увеличила добычу нефти
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Саудовская Аравия резко увеличила добычу нефти 

Деловая газета «Взгляд» 11 июля 2018
Фото: Reuters
Саудовская Аравия увеличила добычу нефти в июне до самого высокого уровня с конца 2016 года — до уровня 10,5 млн баррелей в сутки, стремясь успокоить рынок после резкого роста стоимости сырья в последнее время, следует из отчета ОПЕК.
Добыча нефти в стране выросла более чем на 400 тыс. баррелей в сутки. Таким образом крупнейший в мире экспортер сырой нефти выполняет свои обещания сдерживать цены на нефть.
Саудовская Аравия столкнулось с давлением со стороны крупных импортеров сырой нефти, таких как Китай и Индия, а также президента США Дональда Трампа, которые обеспокоены негативными экономическими последствиями роста стоимости топлива, пишет CNBC.
Увеличение также связано с тем, что, согласно прогнозу ОПЕК, глобальный спрос на нефть в следующем году превысит 100 млн баррелей в сутки.
Суммарная добыча стран ОПЕК в июне выросла на 173 тыс. баррелей в сутки и составила 32,3 млн баррелей в сутки. Рост добычи в Саудовской Аравии, Ираке, ОАЭ и Кувейте был частично компенсирован падением в Ливии, Анголе и Венесуэле.
В конце июня Трамп заявлял, что король Саудовской Аравии, вопреки договоренностям в рамках ОПЕК+, согласился увеличить добычу нефти до 2 млн баррелей. Однако Эр-Рияд позже опроверг эту информацию.
В то же время эксперты компании Sanford C.Bernstein & Co предупредили, что любое сокращение поставок нефти на мировой рынок в условиях «хронического недофинансирования» геологоразведки обернется стремительным ростом цен до уровней в 150 долларов за баррель и даже выше.
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