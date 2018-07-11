Доллар равняется на инфляцию

Американская валюта консолидируется в основных парах, испытывая дефицит направленного импульса. Недавние попытки возобновления хода в русле бычьего тренда не получили развития из-за отсутствия значимых катализаторов.

Пара евро/доллар, которая в очередной раз нарушила целостность уровня 1,17, сопротивляется давлению продавцов, но понижательные риски сохраняются, пока котировки находятся ниже отметки 1,18. Определенное давление евро ощущает о стороны эскалации торговых войн после анонсированных Вашингтоном новых пошлин в отношении Китая , отмечает аналитик социальной сети для инвесторов eToro в России и СНГ Михаил Мащенко

Выступление главы ЕЦБ не повлияет на настрой единой валюты, поскольку Марио Драги не станет затрагивать тему монетарной политики. В краткосрочной перспективе пара, вероятно, продолжит осциллировать в ограниченном диапазоне в ожидании свежих драйверов. Таковым вполне может послужить завтрашний отчет по американской инфляции на потребительском уровне.