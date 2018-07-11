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Доллар равняется на инфляцию
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Доллар равняется на инфляцию 

News.ru 11 июля 2018
Американская валюта консолидируется в основных парах, испытывая дефицит направленного импульса. Недавние попытки возобновления хода в русле бычьего тренда не получили развития из-за отсутствия значимых катализаторов.
Пара евро/доллар, которая в очередной раз нарушила целостность уровня 1,17, сопротивляется давлению продавцов, но понижательные риски сохраняются, пока котировки находятся ниже отметки 1,18. Определенное давление евро ощущает о стороны эскалации торговых войн после анонсированных Вашингтоном новых пошлин в отношении Китая, отмечает аналитик социальной сети для инвесторов eToro в России и СНГ Михаил Мащенко.
Выступление главы ЕЦБ не повлияет на настрой единой валюты, поскольку Марио Драги не станет затрагивать тему монетарной политики. В краткосрочной перспективе пара, вероятно, продолжит осциллировать в ограниченном диапазоне в ожидании свежих драйверов. Таковым вполне может послужить завтрашний отчет по американской инфляции на потребительском уровне.
В контексте пары евро/доллар интересен также будут интересны показатели инфляции в Германии и протокол заседания ЕЦБ. Осторожный тон регулятора способен усилить давление на котировки пары и отправить цены под отметку 1,17 с первичной целью на 1,165, где проходит 20-дневная скользящая средняя.
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