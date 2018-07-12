Рынок акций Шри-Ланки закрылся ростом, CSE All-Share прибавил 0,43%

Investing.com — Фондовый рынок Шри-Ланки завершил торги четверга ростом за счет укрепления секторов информационных технологий, инвестиционных трастов и строительной промышленности.

На момент закрытия на фондовой бирже Коломбо CSE All-Share поднялся на 0,43%.

В лидерах роста среди компонентов индекса CSE All-Share по итогам сегодняшних торгов были акции Adam Investments Ltd (CM:ADAM), которые подорожали на 0,100 п. (50,00%), закрывшись на отметке в 0,300. Котировки PCH Holdings PLC (CM:PCHH) выросли на 0,100 п. (25,00%), завершив торги на уровне 0,500. Бумаги Capital Alliance Finance PLC (CM:CAFL) выросли в цене на 9,00 п. (23,68%), закрывшись на отметке 47,00.

Лидерами падения стали акции Shalimar Estates (CM:SHAL), цена которых упала на 197,60 п. (13,19%), завершив сессию на отметке 1.300,00. Акции Radiant Gems International PLC (CM:RGEM) поднялись на 1,50 п. (6,98%), закрывшись на уровне 20,00, а Summit Finance PLC (CM:PRIM) снизились в цене на 1,30 п. (6,74%) и завершили торги на отметке 18,00.

На фондовой бирже Коломбо количество подорожавших бумаг (118) превысило количество закрывшихся в минусе (51), а котировки 48 акций практически не изменились.

Котировки акций Summit Finance PLC (CM:PRIM) упали до 3-летнего минимума, снизившись на 6,74%, 1,30 п., и завершили торги на отметке 18,00.

Фьючерс на фьючерсы на нефть WTI с поставкой в августе прибавил 0,84%, или 0,59, достигнув отметки $70,97 за баррель. Что касается других товаров, цены на фьючерс на нефть Brent с поставкой в сентябре выросли на 1,46%, или 1,07, до $74,47 за баррель. Фьючерсы на фьючерс на золото с поставкой в августе подешевели на 0,04%, или 0,50, до отметки $1.243,90 за тройскую унцию.

Между тем на рынке Форекс пара GBP/LKR снизилась на 0,10% до 210,650, а котировки USD/LKR упали на 0,14%, достигнув отметки 159,390.

Фьючерс на индекс USD вырос на 0,11% до 94,58.